Tàu hàng bị trật bánh trên đèo Hải Vân do đá rơi làm gãy đường ray 14/03/2026 11:32

(PLO)- Một tàu hàng bị trật bánh trên đèo Hải Vân, nguyên nhân do đá rơi làm gãy đường ray.

Ngày 14-3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho hay đang phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Trước đó vào sáng cùng ngày, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769+850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy.

Thanh ray bị gãy do đá rơi trúng. Ảnh: ĐS

Thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam phải chuyển tải khách giữa Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Được biết, cuối năm 2024, một tàu hàng khi chạy qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu. Sự cố khiến tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn gần một ngày.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân (địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng) dài 19,8 km. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân giai đoạn 2026 - 2031. Dự án nhằm cải tạo điểm nghẽn về năng lực thông qua trên khu đoạn chạy tàu từ Vinh đến Nha Trang.