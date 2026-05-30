Giá vật liệu tăng, Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cũ vẫn giữ mục tiêu hoàn thành năm 2026 30/05/2026 13:07

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) - chủ đầu tư dự án Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương cho biết dự án có chiều dài 11,3 km, gồm 4 gói thầu xây lắp chính với các hạng mục như: nút giao Tân Vạn và đoạn tuyến từ Bình Chuẩn đến cầu Bình Gửi.

Đến nay, tổng giá trị sản lượng thi công của các gói thầu đã đạt khoảng 66% khối lượng hợp đồng.

Nút giao Tân Vạn, dự án Vành đai 3. Ảnh: ĐT

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp một số khó khăn do giá nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí khai thác như: sản xuất vật liệu đá, vận chuyển vật liệu, vận hành thiết bị và nhân công tăng cao.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhựa đường nhập khẩu và bê tông nhựa khan hiếm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục mặt đường.

Theo Ban Giao thông, nếu giá nhiên liệu ổn định trong thời gian tới, năng lực huy động vật liệu đá và nguồn cung nhựa đường nhập khẩu dự kiến sẽ được cải thiện. Từ đó, góp phần bù đắp khối lượng thi công bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp cùng các nhà thầu tập trung nguồn lực để bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài các hạng mục chính, các công trình phụ trợ như hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và hệ thống giao thông thông minh (ITS) cũng được triển khai đồng bộ.

Theo kế hoạch, một số hạng mục quan trọng của dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30-9-2026, gồm tuyến chính cầu cạn trong khu vực nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gửi.