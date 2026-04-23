Nguyên nhân khiến dự án Vành đai 3 TP.HCM phải lùi tiến độ đến cuối năm 23/04/2026 11:47

(PLO)- Thay vì hoàn thành dự án Vành đai 3 TP.HCM vào tháng 6, chủ đầu tư cho biết dự án sẽ lùi tiến độ đến cuối năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành toàn bộ, đưa vào khai thác dự án Vành đai 3 TP.HCM trước ngày 30-6.

Công trường dự án Vành đai 3 phía Đông TP.HCM đã thành hình, trong khi phía Tây TP.HCM vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: ĐT

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP.HCM hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Theo đó, chủ đầu tư phải báo cáo cụ thể, nêu rõ khối lượng hoàn thành, phần còn lại, nguyên nhân và kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đoạn phía Đông TP.HCM đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: ĐT

Công trường còn ngổn ngang

Với mốc tiến độ trên, dự án Vành đai 3 TP.HCM còn khoảng 2 tháng để hoàn thành. Tuy nhiên, khối lượng công việc hiện nay còn khá nhiều. Trong đó, các gói thầu ở phía Đông TP đã cơ bản hoàn thành, nhiều đoạn đã được thảm nhựa, hình hài dự án đã dần lộ diện. Nhiều đoạn thảm nhựa toàn bộ, đã sẵn sàng đi vào khai thác, phục vụ người dân.

Tuy nhiên, ở các gói thầu phía Tây TP.HCM (đoạn đi qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ) vẫn chưa hình thành rõ tuyến. Nhiều đoạn cỏ mọc um tùm, nhiều khoảng trống chưa được triển khai do phải xử lý đất nền yếu, chưa thể thi công các lớp kết cấu mặt đường phía trên.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết đến nay, tổng tiến độ dự án Vành đai 3 đã đạt khoảng 75%. Trong đó các gói thầu xây lắp ở phía Đông TP.HCM (địa bàn TP Thủ Đức cũ) đạt khoảng 82% và các gói thầu phía Tây đạt khoảng 67%.

Đoạn qua phía Tây TP.HCM vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: ĐT

Cụ thể, các gói thầu xây lắp trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) đang trong công tác hoàn thiện cầu cạn như thảm bê tông nhựa, an toàn giao thông, chiếu sáng...

Các gói thầu xây lắp trên địa bàn phía Tây TP đang trong giai đoạn cần phải huy động khối lượng vật liệu cát, đá rất lớn. Đến nay đã có hơn 50% chiều dài tuyến đã hoàn thành xử lý đất yếu và đang chuyển sang các giai đoạn thi công tiếp theo. Phần còn lại đang trong gian tiếp tục quan trắc lún theo yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo ổn định nền đường trước khi thi công kết cấu mặt đường phía trên.

Hoàn thành toàn dự án vào cuối năm 2026

Ban Giao thông cho biết khó khăn lớn nhất của dự án trong giai đoạn hiện nay là do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn đến tình trạng tăng giá vật liệu cát, đá, nhựa đường.... Đặc biệt là tăng chi phí vận chuyển, khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu, bê tông nhựa, từ đó tác động trực tiếp đến tình hình triển khai thi công của nhà thầu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Nhà thầu đang phải chịu áp lực rất lớn về chi phí biến động giá vật liệu và thiếu hụt nguồn cung vật liệu nhựa đường nhập khẩu đến nay vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.

Chủ đầu tư đã cùng nhà thầu thường xuyên làm việc với các chủ mỏ để phối hợp kịp thời, phân bố khối lượng vật liệu cho từng nhà thầu, với mục tiêu sớm đưa vật liệu về dự án.

Chủ đầu tư cho biết toàn dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Ảnh: ĐT

Đối với diễn biến tăng bất thường của thị trường nhiên liệu, chủ đầu tư cũng đã có nhiều báo cáo và kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với biến động giá thị trường. Từ đó, nhà thầu có cơ sở lập điều chỉnh giá, tháo gỡ một phần khó khăn trong bối cảnh biến động của của nguồn vật liệu.

Với nỗ lực bám sát mục tiêu đề ra là đưa vào khai thác năm 2026, Ban Giao thông cùng các nhà thầu vẫn đang tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục các khó khăn. Đồng thời, tiến hành điều chuyển khối lượng thi công giữa các nhà thầu.

Ban Giao thông phấn đấu hoàn thành đồng bộ toàn dự án Vành đai 3 bao gồm: an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh cảnh quan, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm cân tự động... và đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Trong đó, một số đoạn tuyến cao tốc sẽ phấn đấu hoàn thành sớm hơn như đoạn Thủ Đức (cũ) vào 30-6-2026, đoạn Củ Chi (cũ) hoàn thành vào 30-9-2026.