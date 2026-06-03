Hà Nội: 7 công trình chống ngập khẩn cấp sắp hoàn thành 03/06/2026 16:38

(PLO)- 7 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm tăng cường năng lực thoát nước, giảm ngập úng đô thị trên địa bàn Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành đồng loạt trước ngày 30-6.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình triển khai 7 công trình xây dựng khẩn cấp phục vụ công tác chống ngập úng đô thị trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Công trình đang được triển khai công tác thanh thải và dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 30-6 theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội.

Đối với dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận, hiện đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Tuyến kênh đã tham gia hệ thống thoát nước chung của thành phố từ sau ngày 30-4 và đang được hoàn thiện, hoàn trả mặt bằng.

Dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) sắp cán đích để kịp thời ứng phó với mùa mưa năm nay. Ảnh: Trọng Phú

Ba dự án hồ điều hòa gồm hồ Phú Đô (phường Từ Liêm), hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) và hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc. Các công trình này đã được kết nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố và tham gia điều tiết nước từ sau dịp 30-4.

Trong khi đó, hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc) đã hoàn thành gần 80% khối lượng và đã kết nối với hệ thống thoát nước khu vực. Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) hiện đạt hơn 75% khối lượng thi công.

Theo Ban Quản lý dự án, tất cả các công trình đều được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp của UBND TP Hà Nội ban hành cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa toàn bộ dự án vào khai thác trước ngày 30-6.