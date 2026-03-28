Hà Nội chi 1.390 tỉ đồng làm 3 dự án khẩn cấp, tăng tốc chống ngập đô thị 28/03/2026 16:42

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo HĐND TP về việc triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, một trong những điểm nghẽn của TP nhiều năm qua.

Theo đó, TP quyết định đầu tư 3 dự án trọng điểm, tập trung đồng thời vào ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng thoát nước.

Cụ thể, dự án thứ nhất là xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt trên toàn TP, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70 tỉ đồng, hoàn thành vào quý I-2027.

Hệ thống này tích hợp mạng lưới cảm biến AIoT thu thập dữ liệu nước mặt, kết nối với trung tâm dữ liệu về lượng mưa, mực nước và các công trình thoát nước. Trên nền tảng đó, hệ thống có khả năng dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ vận hành theo thời gian thực.

Một hồ điều hoà được xây dựng khẩn cấp để giải toả điểm nghẽn về ngập úng trên địa địa bàn Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đáng chú ý, hệ thống còn cho phép các cơ quan quản lý khai thác dữ liệu, tương tác nghiệp vụ và điều phối vận hành đồng bộ trên môi trường số.

Hai dự án còn lại tập trung vào hạ tầng điều tiết nước, gồm hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc) quy mô khoảng 9 ha, tổng vốn dự kiến 540 tỉ đồng và hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) rộng khoảng 13 ha, vốn đầu tư khoảng 780 tỉ đồng.

Cả hai dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV-2026, trong đó phần hồ chính sẽ hoàn tất trước tháng 6-2026.

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng các hồ điều hòa nhằm hoàn thiện mạng lưới thoát nước theo quy hoạch, tăng khả năng trữ và điều tiết nước, đồng thời cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, tiến độ phát triển hệ thống hồ điều hòa của Hà Nội hiện vẫn chậm so với yêu cầu. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, TP cần khoảng 5.405 ha hồ điều hòa, song đến đầu năm 2026 mới đạt khoảng 1.010 ha, tương đương chưa đến 19%.

Để tăng tốc chống ngập, Hà Nội đã quyết định đầu tư khẩn cấp 10 công trình gồm 5 dự án thoát nước và 5 hồ điều hòa với tổng vốn gần 5.600 tỉ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Song song đó, Sở Xây dựng đang xây dựng đề án chống ngập giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn dài hạn, hướng tới các giải pháp bền vững như mở rộng hạ tầng thoát nước, bổ sung hồ điều hòa, bể ngầm, tăng diện tích cây xanh, cải tạo bề mặt thấm nước và phát triển mô hình “thành phố bọt biển”.

Danh mục ưu tiên trong đề án có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 20.000 tỉ đồng, thể hiện định hướng chuyển từ ứng phó sang quản trị rủi ro ngập lụt một cách chủ động và bền vững.