Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập và đồng bộ hạ tầng thoát nước 02/10/2025 16:34

(PLO)- Lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị, xã phường đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập và sớm đồng bộ, khớp nối hạ tầng thoát nước để gia tăng năng lực thoát nước trên địa bàn.

Chiều nay 2-10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có văn bản gửi các sở, ngành, xã phường của TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các giải pháp, khắc phục tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan sớm đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, đồng thời hoàn thiện, đồng bộ, khớp nối hạ tầng thoát nước để tăng khả năng ứng phó với mưa lớn, úng ngập trên địa bàn TP.

Theo đó, ông Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về đẩy nhanh tiến độ triển khai Quy hoạch thoát nước và cao độ nền Thủ đô.

Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn. Đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết các nội dung còn vướng mắc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập, khớp nối hạ tầng thoát nước để gia tăng năng lực thoát nước cho thành phố. Ảnh: Trọng Phú

Ông Tuấn cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, Dân dụng khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án đầu tư thoát nước, để tạo kết nối, liên thông hệ thống hạ tầng, hoàn chỉnh hệ thống thoát nước theo các lưu vực và theo quy hoạch.

Trong đó có các dự án như: Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; công trình đầu mối Liên Mạc; hệ thống thoát nước Tả sông Nhuệ, hữu sông Nhuệ; các tuyến đường số 3, số 5 vào Khu đô thị Tây hồ Tây...

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng huy động toàn bộ quân số, máy móc, thiết bị để xử lý ngay các điểm úng ngập, nhất là tại khu vực đô thị và trọng yếu. Các trạm bơm lớn như Yên Sở, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đông Trù… phải vận hành tối đa công suất nhằm hạ mực nước theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu phối hợp với Sở Xây dựng để điều tiết hệ thống thoát nước đô thị và nông nghiệp, đảm bảo thoát nước liên tục, an toàn. Các trạm bơm tiêu nông nghiệp như Yên Nghĩa, Khe Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, Đông La… cũng phải hoạt động tối đa công suất để thoát nước ra sông Nhuệ.

Ông Tuấn cũng giao chính quyền các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo an toàn tài sản, ổn định cuộc sống của người dân.

Đặc biệt là tuyên truyền, vận động bà con phối hợp với các đơn vị công ích trên địa bàn tiến hành kiểm tra, tua vớt rác, thu dọn tấm chắn, vật cản tại các cửa ga, hố thu, đảm bảo công tác thoát nước được liên tục.

Đồng thời triển khai các giải pháp nhằm thoát nước cho khu vực ngõ, xóm, khu vực có cốt địa hình thấp, cụ thể như lắp đặt trạm bơm cục bộ, hoặc các giải pháp khác...