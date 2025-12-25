Bộ Công an thông tin về một số vụ án, vụ việc nổi cộm 25/12/2025 18:39

Chiều 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp thông báo về kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án, vụ việc nổi cộm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về một số vụ án, vụ việc. Ảnh: HOÀNG HUY

Về vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến nay, đã khởi tố 14 bị can với hai hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây lãng phí, thất thoát và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua điều tra, xác định thiệt hại 396 tỉ đồng, cơ quan điều tra tạm giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính 257 tỉ đồng chưa bao gồm các cổ phiếu.

“Cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ vụ án, sớm kết luận và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Vụ việc Thủy điện Hồi xuân ở Thanh Hóa hiện đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm. Khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin.

Sai phạm tại 2 bệnh viện, khởi tố 10 bị can

Vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đến thời điểm này đã khởi tố 10 bị can về bốn tội danh.

Trong đó, khởi tố hai bị can về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố một bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khởi tố bảy bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bước đầu xác định các hành vi của các bị can đã gây lãng phí tổng số tiền 762 tỉ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản trên 39 tỉ đồng, kê biên bảy bất động sản.

Ông nêu rõ vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Khi có thông tin, Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào ngày 15-12, liên quan đến tiến độ điều tra vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03 (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố bảy bị can.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, liên quan vụ án này đã khởi tố thêm ba bị can. Nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 10.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại hai dự án trên. Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án lên tới hơn 1.200 tỉ đồng.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích sàn 118.941 m2, tổng mức đầu tư 4.990 tỉ đồng, trong đó 4.500 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô 1.000 giường, tổng diện tích sàn 117.714 m2, tổng mức đầu tư 4.968 tỉ đồng, với 4.500 tỉ đồng vốn ngân sách.

Dù được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, hai dự án không được đưa vào vận hành suốt nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng.

Sau hơn 10 tháng tái thi công, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vừa chính thức được khánh thành vào ngày 19-12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.