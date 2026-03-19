Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại xã biên giới ở Đắk Lắk 19/03/2026 13:39

Ngày 19-3, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc tại xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: L.N

Báo cáo với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác, ông Đỗ Duy Toại, Chủ tịch UBND xã Ea Bung, cho biết sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 390,08 km2, với 12 thôn, 9.750 nhân khẩu.

Ea Bung là xã có hơn 13 km đường biên giới giáp Campuchia. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cơ bản đạt kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 29,7 triệu đồng/người/năm.

Theo ông Toại, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Ea Bung được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã hoạt động hiệu quả, xếp hạng 3/102 xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (97,47 điểm).

Vẫn lời ông Toại, mô hình chính quyền đại phương 2 cấp tại Ea Bung vận hành ổn định, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: Người dân hạn chế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; cơ sở vật chất làm việc còn thiếu thốn; công tác quản lý rừng gặp khó khăn do lực lượng mỏng; tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn cao.

Tại buổi làm việc, UBND xã Ea Bung kiến nghị được ưu tiên thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi; xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; đầu tư tuyến đường quốc phòng và trụ sở làm việc mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận sau sáp nhập, bộ máy hành chính tại xã Ea Bung vận hành hiệu quả, đời sống người dân có chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: L.N

Để nâng cao đời sống người dân, kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo, Phó thủ tướng đề nghị lực lượng chức năng xã Ea Bung rà soát từng hộ, xây dựng giải pháp phù hợp như hỗ trợ đất sản xuất, vốn vay, kỹ thuật canh tác. Đồng thời phân công tổ chức, đoàn thể hỗ trợ để giúp người dân thoát nghèo.

Phó thủ tướng cũng đề nghị xã Ea Bung tiếp tục phát triển các mô hình nông nghiệp hiệu quả, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư hệ thống thủy lợi, kênh mương để chủ động nguồn nước tưới.

Theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chính phủ đang đẩy mạnh phân cấp, giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã. Tới đây, việc phân bổ nguồn lực, đầu tư công sẽ được giao mạnh hơn cho địa phương quyết định, từ lựa chọn danh mục đến điều chỉnh vốn.

Trung ương sẽ tiếp tục đầu tư các dự án lớn về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở, nhất là tại vùng khó khăn, vùng biên giới.