Đắk Lắk: Khởi công trường nội trú 250 tỉ đồng ở xã biên giới 19/03/2026 10:22

Sáng 19-3, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Bung, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ ba từ trái qua) tham gia động thổ tại lễ khởi công trường nội trú liên cấp xã Ea Bung. Ảnh: N.H

Dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gần 61.000 m2, tổng mức đầu tư dự án 250 tỉ đồng.

Theo thiết kế, dự án có quy mô phục vụ 1.310 học sinh. Trong đó, có 750 học sinh cấp tiểu học, 560 học sinh cấp trung học.

Ea Bung là xã biên giới ở Đắk Lắk, giáp với Campuchia. Dự án được triển khai nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên, từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền. Ngoài mục đích về giáo dục, dự án cũng góp phần ổn định dân cư, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại lễ khởi công, cô Lương Thị Hường, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cũng như tập thể giáo viên, phụ huynh, người dân trên địa bàn rất phấn khởi.

Theo cô Hường, trên địa bàn, nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều học sinh do bố mẹ đi làm xa, phải sống với ông bà đã lớn tuổi nên việc đưa đón, kèm cặp học hành gặp khó khăn. Có những học sinh lớp 3, lớp 4 đã phải đi bộ quãng đường xa; một số học sinh phải mang theo cơm lên trường để ăn trưa vì đi lại bất tiện…

“Khi nghe tin trường nội trú được xây dựng trên địa bàn, giáo viên, phụ huynh rất phấn khởi. Nếu được học nội trú, các em sẽ có thầy cô quản lý, chăm sóc, bố mẹ yên tâm đi làm. Với học sinh bán trú, phụ huynh đỡ vất vả đưa đón, nhất là những em ở xa”, cô Hường chia sẻ.

Có mặt tại lễ khởi công trường, bà Cầm Thị Tàng (59 tuổi, xã Ea Bung), phấn khởi cho biết, việc Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là niềm mong mỏi từ lâu của người dân địa phương.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho các học sinh. Ảnh: N.H

“Sáng nay nghe tin khởi công trường, tôi cũng hàng xóm đến xem. Khi có trường mới, con em ở vùng biên sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, có tương lai tốt hơn. Ngoài ra, khi các con có điều kiện học hành đủ đầy, người dân cũng yên tâm làm ăn hơn, không phải canh cánh nỗi lo sáng đưa, trưa đón, chiều chở về như trước”, bà Tàng nói.