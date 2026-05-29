Khởi tố người sử dụng 18 lao động Bangladesh quá hạn tạm trú 29/05/2026 07:56

(PLO)- Phát hiện 18 lao động Bangladesh quá hạn tạm trú làm việc trái phép ở một doanh nghiệp, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt người liên quan để điều tra.

Ngày 29-5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (60 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn của Công an xã Đức Lập. Qua kiểm tra hành chính tại Công ty TNHH TM-SX & XNK Thiên Minh ở ấp Bàu Sen, xã Đức Lập, lực lượng chức năng phát hiện 18 công dân Bangladesh không có thị thực hợp lệ, đã quá hạn tạm trú nhưng không làm thủ tục gia hạn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: CATN

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2025, Công ty Thiên Minh ký hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với một doanh nghiệp ở Đồng Nai. Sau khi giao hàng, do sản phẩm bị lỗi, phía đối tác cử một số công nhân, trong đó có 6 lao động quốc tịch Bangladesh, đến khắc phục.

Trong thời gian làm việc, nhóm lao động này thấy điều kiện tại công ty tốt nên xin ở lại làm việc. Dù biết rõ họ đã quá hạn tạm trú, không đủ điều kiện khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động, Nguyễn Minh Hùng vẫn đồng ý tiếp nhận.

Không chỉ vậy, Hùng còn tiếp nhận tổng cộng 18 lao động Bangladesh vào làm việc tại doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân khiến Hùng chấp nhận sử dụng số lao động này là do chi phí trả công thấp hơn lao động trong nước, đồng thời không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại và các quyền lợi khác theo quy định.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Riêng nhóm công dân Bangladesh đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý, trục xuất theo quy định.