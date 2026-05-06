Cựu tổng giám đốc đưa người sang Hàn Quốc lao động trái phép, chi 100 triệu để "chạy án" 06/05/2026 14:54

(PLO)- Bị cáo Ung Văn Nhựt đã tổ chức đưa người sang Hàn Quốc lao động trái phép để thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng, khi bị phát hiện đã chi 100 triệu đồng "chạy án".

Ngày 6-5, TAND TP.HCM đã hoãn phiên xét xử đối với bị cáo Ung Văn Nhựt (cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch mở Toàn Cầu) về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Các bị cáo Phan Thị Hường, Lê Thị Lan (em dâu của bị cáo Hường) bị xét xử về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bị cáo Trần Xuân Quý bị xét xử về tội môi giới hối lộ. Bị cáo Phan Đình Thiệp bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị cáo Ung Văn Nhựt là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Toàn Cầu. Bị cáo Phan Thị Hường là cộng tác viên của công ty, còn Lê Thị Lan là em dâu của Hường.

Từ tháng 9-2024 đến tháng 11-2024, các bị cáo Ung Văn Nhựt, Phan Thị Hường và Lê Thị Lan đã tổ chức cho 7 người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc để lao động trái phép bằng thủ đoạn "núp bóng" việc đi du lịch miễn thị thực đến đảo Jeju, Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại lao động trái phép.

Cụ thể, bị cáo Nhựt lấy danh nghĩa công ty để đăng quảng cáo tuyển gấp 10 lao động thu hoạch trái cây tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Bị cáo này cũng hướng dẫn cho bị cáo Hường về cách thức tổ chức cho người Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc. Theo đó, người đi lao động cung cấp ảnh chụp chân dung, toàn thân và CCCD, hộ chiếu, số đo giày dép, áo quần... để Nhựt làm hồ sơ du lịch miễn thị.

Trong thời hạn 30 ngày, Nhựt sẽ xin cấp thị thực cho những người này được lao động lâu dài tại Hàn Quốc. Người lao động phải chi cho Nhựt từ 6.000 - 7.000 USD/1 người (tương đương khoảng 150 - 175 triệu đồng/1 người).

Bị cáo Hường đã trao đổi lại nội dung trên với bị cáo Lan để cùng tìm người có nhu cầu, giới thiệu cho bị cáo Nhựt.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nhựt đã thông qua hai bị cáo Hường và Lan để thoả thuận, thu tiền của 5 người lao động; trực tiếp đưa dẫn 7 người lao động trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng. Hai bị cáo Hường và Lan hưởng lợi bất chính 180 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Nhựt quen biết với bị cáo Trần Xuân Quý từ năm 2024 do cùng kinh doanh về lĩnh vực du lịch, thẩm mỹ.

Ngày 18-4-2025, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an triệu tập bị cáo Nhựt để làm rõ hành vi tổ chức cho 7 người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép. Nhựt đã kể lại sự việc này cho bị cáo Quý biết.

Bị cáo Quý nói bản thân có nhiều mối quan hệ với "anh em bên Bộ Công an" và đã giúp được một số trường hợp tương tự không bị xử lý hình sự. Thấy vậy, bị cáo Nhựt tin tưởng và đặt vấn đề nhờ bị cáo Quý giúp để không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Quý biết bị cáo Thiệp (bạn học) có nhiều quan hệ xã hội nên đã nhờ Thiệp giúp bị cáo Nhựt không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Quý đã nói lại với Nhựt về việc đã nhờ Thiệp giúp đỡ và Thiệp yêu cầu phải chuyển trước một số tiền để "chi phí ngoại giao". Bị cáo Nhựt đã chuyển 100 triệu đồng cho bị cáo Quý. Quý đã chuyển tiếp số tiền này cho bị cáo Thiệp. Đồng thời, Quý thông báo việc của Nhựt đã xử lý xong và nhắn cho Nhựt số điện thoại của Thiệp để Nhựt chủ động liên hệ.

Quá trình liên hệ, Nhựt liên tục được Thiệp cung cấp số điện thoại của một số cá nhân và giới thiệu là người đang lo cho Nhựt không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, các cá nhân này được Thiệp nhờ nên đã liên lạc, trao đổi qua điện thoại để động viên Nhựt trong quá trình Nhựt làm việc với cơ quan điều tra. Các cá nhân này không biết việc Thiệp nhận tiền để hứa hẹn giúp Nhựt không bị xử lý hình sự và họ thực hiện hành vi trên do nể nang, quen biết với Thiệp.

Ngày 12-6-2025, A09 Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ung Văn Nhựt về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Khi đó, Nhựt đã chủ động khai báo toàn bộ việc đưa 100 triệu đồng nhờ để Quý và Thiệp tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Nhựt không bị xử lý hình sự.

Tại CQĐT, các bị cáo Nhựt, Quý và Thiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Bị cáo Quý khai sau khi biết tin Nhựt đã bị khởi tố, bắt tạm giam, Quý liên hệ và được Thiệp trả lại 100 triệu đồng. Sau đó, Quý đã liên hệ với ông Ung Văn Pháp (anh ruột của Nhựt) để trả lại tiền nhưng ông Pháp không nhận.