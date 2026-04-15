Lãnh án vì đưa ngư dân sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép 15/04/2026 18:05

(PLO)- Do đánh bắt ở vùng biển Việt Nam có sản lượng thấp, bị cáo Phường chỉ đạo 16 ngư dân của hai tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển Indonesia đánh bắt trái phép.

Ngày 15-4, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Cao Văn Phường (52 tuổi) 7 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, đầu năm 2025, bị cáo Phường thỏa thuận với TTT sử dụng hai tàu cá của người này làm chủ sở hữu để khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam. Lợi nhuận được chia theo tỉ lệ T hưởng 60%, Phường và ngư phủ hưởng 40%.

Bị cáo Cao Văn Phường tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Ngày 6-2-2025, Phường điều khiển tàu chở 13 ngư dân, tàu còn lại do LVT điều khiển chở 3 ngư dân, xuất bến từ cảng cá Rạch Gốc. Sau khi rời cảng, Phường tắt thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Sau đó, bị cáo tổ chức đánh bắt thủy sản tại vùng biển giáp ranh Indonesia.

Đến ngày 14-4-2025, do sản lượng khai thác thấp, Phường chỉ đạo cả 2 tàu cùng 16 ngư dân vượt ranh giới sang vùng biển Indonesia đánh bắt trái phép. Khi đang hoạt động, lực lượng chức năng nước này phát hiện và bắt giữ Phường cùng 15 ngư dân. Riêng tàu còn lại đã kịp thời quay về Việt Nam.

Ngày 11-6-2025, Tòa án Thủy sản Natuna hạng II xử phạt Phường 40 triệu Rupiah, tương đương hơn 60 triệu đồng. Sau đó, Phường và 16 ngư dân được phía Indonesia trao trả về Việt Nam.

Tháng 12-2025, Ủy ban Biên giới quốc gia xác định vị trí tàu cá do Phường điều khiển bị bắt giữ thuộc vùng biển Indonesia. Phường bị khởi tố và bắt tạm giam ngay sau đó.