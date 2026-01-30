Thêm 1 người lãnh án sau vụ hỗn chiến giữa nhóm Rạch Giá và nhóm Rạch Sỏi ở An Giang 30/01/2026 18:33

Ngày 30-1, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phan Thiên Phước 8 năm tù tội giết người và 2 năm tù tội gây rối trật tự công cộng; tổng hình phạt của bị cáo là 10 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Phước từng tham gia nhóm thanh niên Rạch Giá; đến tháng 7-2022, Phước chuyển sang nhóm Rạch Sỏi. Giữa hai nhóm này sau đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Nghi ngờ Phước cung cấp thông tin nội bộ cho nhóm đối thủ, người cầm đầu nhóm Rạch Giá nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa chém Phước và cha của bị cáo.

Trưa 29-7-2022, sau khi bị thách thức đánh nhau, Phước cùng đồng bọn hẹn giải quyết mâu thuẫn vào rạng sáng hôm sau.

Kế đó, Phước đã liên hệ, tập hợp nhiều người trong nhóm Rạch Sỏi, chuẩn bị hung khí nguy hiểm như dao tự chế, kiếm, chĩa, gạch đá và bom xăng để phục kích nhóm Rạch Giá.

Rạng sáng 30-7-2022, khi đến điểm hẹn, hai bên lao vào hỗn chiến dữ dội; sau khoảng 10 phút nhóm Rạch Giá tháo chạy.

Trong lúc bỏ chạy, ĐPH (thuộc nhóm Rạch Giá) bị ngã xe và bị nhiều nhóm Rạch Sỏi truy đuổi, dùng hung khí chém liên tiếp vào người, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của bị hại H là 51%; ngoài ra, xe mô tô của H cũng bị đập phá hư hỏng nặng.

Cáo trạng xác định bị cáo Phước là người cầm hung khí truy đuổi bị hại. Cạnh đó, dù không trực tiếp gây ra thương tích cho H, nhưng Phước là người tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí và gây rối trật tự công cộng.

Sau khi gây án, Phước bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo quyết định truy nã vào ngày 7-8-2025. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.