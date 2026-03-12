Nam sinh trộm súng ở bảo tàng rồi rao bán trên mạng xã hội 12/03/2026 15:46

Ngày 12-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩmm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, sinh viên) 15 năm 6 tháng tù về các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vật liệu nổ và tàng trữ, lưu hành tiền giả.

32 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng tù đến 13 năm tù về một trong các tội: mua bán trái phép vật liệu nổ; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ, mua trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép súng săn; chế tạo trái phép vũ khí quân dụng; lưu hành tiền giả...

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: MX

HĐXX nhận định, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội do vụ lợi, thỏa mãn nhu cầu sưu tầm.

Tuy nhiên, trước tình hình sử dụng súng quân dụng như hiện nay để thực hiện hành vi trộm cắp thì hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là nguồn gốc của các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Theo HĐXX, tính chất của vụ án từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng khi các bị cáo đã hình thành đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ với số lượng lớn, liên quan đến nhiều người, nhiều tỉnh thành khác nhau khắp cả nước.

Riêng đối với bị cáo Hiển, HĐXX đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tặng giấy khen; cha mẹ có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng...

Theo cáo trạng, ngày 14-3-2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, lợi dụng sơ hở của bảo vệ đã lấy trộm 1 khẩu súng K54 (giám định là vũ khí quân dụng), 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng P38 và 4 báng súng AR15 (M16).

Hiển mang các khẩu súng này về cất giấu tại phòng trọ tại TP.HCM. Đến ngày 17-3-2024, Hiển bán cho bị cáo Phạm Hồng Ân 4 báng súng AR15 (M16) thu được tổng số tiền 14 triệu đồng.

Ngày 24-3-2024, Hiển đến nhà xe để gửi 1 thùng carton bên trong có nhiều linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng K54 cho 1 người ở Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan công an kiểm tra hành chính kho hàng của nhà xe, phát hiện khẩu súng K54 và đã mời Hiển làm việc và thu giữ các đồ vật còn lại tại nơi ở của Hiển.

Ngoài ra, ngày 22-2-2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) và trộm cắp được 2 khẩu súng AK và 1 ống nhòm.

Sau khi lấy được những đồ vật trên, Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn - tài khoản Facebook tên "Tùng Sơn" quen trên nhóm "Phế liệu chiến tranh BW". Hiển đã bán cho Sơn 1 khẩu súng AK báng gấp giá 20 triệu đồng và gửi Sơn giữ hộ 1 khẩu súng AK báng gỗ để kiếm khách mua hàng.

Sau đó, Hiển đi từ tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội hẹn gặp Sơn để giao dịch và nói cho Sơn biết 2 khẩu súng AK mang theo không có kim hoả và khoá nòng, không thể sử dụng được. Sơn đưa cho Hiển 20 triệu đồng để thanh toán và Hiển giao lại cho Sơn 2 khẩu súng.

Cạnh đó, do có sở thích sưu tầm đạn, Hiển lên các hội nhóm trên Facebook liên quan đến súng, đạn và xin được tổng cộng 34 viên đạn của một số người quen trên Facebook.

Cũng theo cáo trạng, Hiển còn có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là 8,88 g thuốc nổ sau khi mua pháo hoa từ một tài khoản mạng xã hội Facebook.

Bị cáo Nguyễn Minh Hiển còn có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả liên quan đến 95 tờ tiền đô la Mỹ (USD) giả, tổng cộng 9.500 USD giả. Số tiền này được Hiển mua từ bị cáo Tạ Thượng Thẩm và bị cáo Phạm Huy Cường.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Minh Hiển tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, hiện CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang giải quyết.