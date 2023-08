Tây Ninh phối hợp Công an quận 7 bắt kẻ trộm trốn trong chung cư cao cấp

(PLO)- Không có nghề nghiệp nhưng lại thể hiện với bạn bè là người giàu có nên đi trộm để "ra oai", tiêu xài cá nhân.



Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trần Văn Hiển (17 tuổi, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 7, Hiển đến nhà của ông LDT (60 tuổi, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) trèo qua tường rào, đột nhập vào nhà lấy trộm một sợi dây chuyền, hai lắc tay, tám nhẫn (loại 18k) và ba chỉ vàng (loại 24k)... tổng giá trị tài sản hơn 777 triệu đồng.

Sau đó, Hiển đã thuê một căn hộ cao cấp ở phường Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM để lẩn trốn.

Vào cuộc truy xét, Công an huyện Dương Minh Châu đã phát hiện và phối hợp với Công an Quận 7, TP.HCM bắt giữ Trần Văn Hiển.

Tại căn hộ này, công an thu giữ xe Honda hiệu Vison, điện thoại Iphone, nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền vàng, bốn nhẫn bạch kim và 2,4 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Khai với công an, Hiển cho biết do thích thể hiện với bạn bè, chứng tỏ bản thân là người giàu có nên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi lấy trộm được tài sản, Hiển đã đi đến nhiều tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Bến Tre để bán vàng lấy được số tiền 460 triệu đồng để mua các vật dụng mà công an đã thu giữ nói trên.

Hiển còn cho biết sau khi trộm được, Hiển đã rủ bạn bè đi ăn uống, đi du lịch nhiều nơi.

Ngoài ra, Trần Văn Hiển khai nhận còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

VÕ TÙNG