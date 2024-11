26 khách dương tính với ma túy trong vũ trường New MDM 21/11/2024 14:05

Ngày 21-11, tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 0 giờ 15 phút rạng sáng nay, 21-11, tại vũ trường New MDM (lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP tiến hành kiểm tra vũ trường này.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Đột kích vũ trường New MDM lớn nhất Hải Phòng, cảnh sát phát hiện 26 khách dương tính với ma túy. Ảnh: CAHP

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành TP không ma túy, thời gian qua, Công an Hải Phòng liên tục kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như bar, vũ trường.

Trước đó, ngày 26 và 27-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hành chính tại ba cơ sở kinh doanh gồm: Quán Maximus Lounge (số 02/16 đường Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), Quán Fleur d'Or (số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) và Quán 191 Hồ Sen (phường Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện 59/391 người dương tính với chất ma túy, đồng thời thu giữ 4,04 gam ma túy tổng hợp, 1 điếu cần sa và nhiều tang vật liên quan.

Sau vụ việc, 14 người bị công an tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý.