Nghi 'ngáo đá' tự gây thương tích vào vùng cổ dẫn đến tử vong 24/04/2025 11:13

(PLO)- Nam thanh niên ở Long An có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá", dùng mảnh kính vỡ tự cứa vào cổ dẫn đến tử vong.

Sáng 24-4, lực lượng chức năng tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại TP Tân An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 10 phút tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Trung Trực (phường 1, TP Tân An), một nam thanh niên có hành vi bất thường đã dùng mảnh kính vỡ tự cứa nhiều lần vào vùng cổ.

Hiện trường nam thanh niên lấy mảnh kính gây thương tích vào vùng cổ trước khi tử vong. Ảnh: CTV

Người dân tại hiện trường cho biết, trước đó nạn nhân có biểu hiện như “ngáo đá”. Khi thấy lực lượng dân phòng và công an phường 1 đến gần, người này bất ngờ quỳ giữa đường, vái lạy rồi đập vỡ kính của một tủ bánh mì gần đó, và dùng mảnh kính vỡ tự gây thương tích vào vùng cổ...

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời, khống chế và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là CTT (29 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

Hiện Công an TP Tân An (Long An) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.