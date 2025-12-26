Phát hiện thi thể nam giới tóc bạc trôi trên sông Sài Gòn 26/12/2025 17:54

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), trong tình trạng phân hủy nặng, chưa xác định được nhân thân.

Chiều 26-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ).

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân lưu thông trên sông Sài Gòn, khi đến khu vực bờ sông thuộc địa bàn phường An Khánh thì phát hiện một thi thể trôi dạt nên trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể nam giới tóc bạc trôi trên sông Sài Gòn. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, nằm úp, thi thể đã phân hủy nặng, tóc ngắn bạc, khoảng 50 tuổi. Nạn nhân mặc quần tây dài màu xanh, áo sơ mi, trên tay có đeo nhẫn và vòng màu trắng. Trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trục vớt thi thể và tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời làm rõ nhân thân nạn nhân phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trong vòng 5 ngày qua, cơ quan chức năng phường An Khánh đã phát hiện 3 thi thể người trôi dạt trên sông Sài Gòn, tất cả đều chưa xác định được danh tính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.