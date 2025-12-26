Danh sách hơn 100 xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh bị CSGT phạt nguội 26/12/2025 10:26

Ngày 26-12, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, công bố danh sách hơn 100 xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè, bị ghi hình và xử phạt “nguội” trên các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp).

Danh sách hơn 100 xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh bị CSGT phạt nguội. Ảnh: PC08

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè. Đây là lỗi vi phạm phổ biến, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em và người yếu thế.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng thói quen giao thông văn minh, an toàn, Đội CSGT Hàng Xanh duy trì việc ghi hình, xử phạt qua hình ảnh đối với các trường hợp vi phạm tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn ứ như Quang Trung và Nguyễn Oanh.

Chỉ trong hai buổi sáng, lực lượng CSGT đã ghi nhận và lập hồ sơ xử phạt 107 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè tại hai tuyến đường nêu trên. Danh sách các phương tiện vi phạm đã được công bố để người dân tra cứu và phối hợp xử lý theo quy định.

Mã QR tra cứu nhanh 107 xe máy vi phạm đi trên vỉa hè được gửi thông báo vi phạm. Ảnh: PC08

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị các chủ xe có tên trong danh sách sớm liên hệ đơn vị để làm việc, chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi trên vỉa hè (trừ trường hợp được phép) sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.