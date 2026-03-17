Thuyền trưởng kể giây phút 3 người tử vong khi ở dưới hầm tàu Trường Nguyên 18 17/03/2026 17:10

(PLO)- Một thuyền viên xuống hầm tàu Trường Nguyên 18 để kiểm tra việc bơm nước thì bị ngất, những người khác vội xuống cứu khiến ba người tử vong.

Sau một ngày được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, ông Bùi Văn Quý (48 tuổi, quê Hải Phòng), thuyền trưởng tàu hàng Trường Nguyên 18 và thuyền viên Thái Văn Thịnh (25 tuổi, quê Nghệ An) đã ổn định sức khỏe.

Một người bị ngất dưới hầm, nhiều người bị nạn khi xuống cứu

Chỉ vào những vết rách trên thân thể do được dùng dây thừng kéo lên khỏi hầm tàu, thuyền trưởng Quý kể khoảng 16 giờ ngày 16-3, tàu hàng Trường Nguyên 18 vào neo đậu tại Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná để chờ lịch vào cảng bốc đá sỏi. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Thuyền trưởng Bùi Văn Quý trò chuyện cùng gia đình qua điện thoại sau khi khỏe lại. Ảnh: H.H

Đến 18 giờ, cả tàu ăn cơm xong thì máy phó Trần Đức Tài (45 tuổi, quê Nghệ An) xuống hầm để bơm hút nước ra ngoài.

Ông Tài xuống một lúc nhưng không thấy quay lên. Thuyền viên Thái Văn Thịnh đứng trên gọi không thấy trả lời liền leo xuống hầm kiểm tra cũng không thấy trở lên.

“Biết có sự cố, tôi cùng hai người khác vội lao xuống hầm thì thấy Tài và Thịnh đã ngất dưới hầm nước. Tôi cùng hai người nữa vội kéo hai người từ dưới hầm nước lên sàn hầm để hô hấp nhưng cũng thấy mình tự nhiên ngất đi”, thuyền trưởng Quý kể.

Lúc này, cả năm người xuống dưới hầm đều đã ngất, bốn người nằm trên sàn hầm. Riêng ông Lê Văn Đệ (47 tuổi, quê Nghệ An) xuống dưới hầm nước để đẩy ông Tài cho những người khác kéo lên đã bị ngất, chìm xuống nước và mắc kẹt bên dưới.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: C.A

Những thuyền viên khác vội xuống dùng dây buộc vào người những thuyền viên bị nạn rồi vội vã quay trở lên. Họ không dám ở lại dưới hầm lâu vì sợ bị ngạt khí.

Bốn người được kéo lên thì ông Trần Đức Tài và ông Trần Xuân Dũng (55 tuổi, quê Nghệ An) đã tử vong. Riêng, ông Quý và anh Thịnh may mắn qua cơn nguy kịch.

“Tôi nghĩ trong hầm thiếu oxy nên chúng tôi bị ngạt. Tàu chúng tôi chở đá sỏi nên không chứa khí độc nào. Tôi bị ngất hơn một giờ rưỡi mới tỉnh”, thuyền trưởng 48 tuổi nói và cho biết hơn 30 năm đi biển, ông rất cẩn thận nhưng lần này bị nạn quá lớn.

Thuyền viên trẻ kể giây phút sinh tử

Gương mặt vẫn thất thần khi vừa thoát chết thần kỳ, anh Thái Văn Thịnh nói mình mới đi biển hơn một năm nay. Buổi chiều định mệnh hôm qua, anh Thịnh theo sau ông Tài đi kiểm tra việc bơm nước.

Thuyền viên Thái Văn Thịnh kể lại giây phút sinh tử. Ảnh: H.H

Khi đứng trên tàu mãi không thấy ông Tài trở lên, anh Thịnh nhìn xuống hầm nước thì thấy đôi dép của ông Tài nổi trên mặt nước vội lao xuống.

“Em xuống đến hầm nước thì thấy chú Tài nằm sấp nổi trên mặt nước. Em vội kẹp vào cổ chú để lôi lên khỏi hầm nước. Nhưng vừa kéo thì tự nhiên thấy mình lả đi và ngất không biết gì nữa”, thuyền viên trẻ kể lại.

Theo thuyền trưởng Quý, khi mọi người kéo được Thịnh lên bờ thì thuyền viên trẻ này đã bất tỉnh. Các thuyền viên đã tích cực cấp cứu và Thịnh may mắn tỉnh lại.

“Thịnh tỉnh lại là một kỳ tích. Những người khác nếu được cấp cứu kịp thời cũng có thể đã thoát khỏi tử thần. Tuy nhiên, cửa hầm nhỏ và những người khác cũng không dám xuống ở lâu nên việc cứu hộ lâu”, thuyền trưởng Bùi Văn Quý bùi ngùi nói.

Bác sĩ Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cho hay hai bệnh nhân nhập viện trong trạng thái bị ngất do ngạt khí. Các y bác sĩ Khoa Hồi sức đã khẩn trương thực hiện các pháp hồi sức cấp cứu. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân này đã ổn định.

Như PLO đã đưa tin, tối 16-3, Công an xã Cà Ná nhận tin báo khẩn từ Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná về sự cố trên tàu Trường Nguyên 18. Tàu này đang neo đậu ngoài khơi để chờ vào bốc hàng thì xảy ra tai nạn khiến thuyền viên tử vong và cần cấp cứu khẩn cấp.

Công an xã Cà Ná đã cử tổ công tác đến phối hợp cứu nạn, bảo vệ hiện trường và liên hệ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận điều xe cấp cứu hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, trên boong tàu có bốn nạn nhân, trong đó hai người đã tử vong, hai người bị thương nặng. Một người khác vẫn đang bị kẹt dưới hầm máy.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 6 Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và xác định nạn nhân hiện đang mắc kẹt tại két nước dằn của tàu (khoang đáy).

Khu vực này hiện đang ngập nước và môi trường thiếu oxy gây mất an toàn và khó khăn cho lực lượng chuyên nghiệp khi tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đã bơm hút nước và sử dụng biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận khu vực nạn nhân mắc kẹt.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 17-3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài.