Chành cua 46 và 'luật ngầm' thao túng đường dây cua miền Tây về TP.HCM 09/06/2026 10:32

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố 17 bị can thuộc đường dây cưỡng đoạt tài sản tại Chành cua 46 do dùng thủ đoạn đập phá xe để ép các chủ vựa cua, đơn vị vận chuyển nộp "luật ngầm".

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

"Luật ngầm” vận chuyển cua

Đây là kết quả đấu tranh chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác lập, tập trung điều tra suốt tám tháng theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm pháp.

Công an khởi tố 17 người để điều tra về nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: CA

Kết quả chuyên án cũng thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc thực hiện đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo kết quả điều tra, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Tuy nhiên, phía sau hoạt động kinh doanh này là một cơ chế vận hành mang tính áp đặt đối với các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển. Các đối tượng đã buộc những người kinh doanh trong lĩnh vực này phải đưa hàng về chành cua 46 để kiểm đếm và đóng phí 30.000 đồng cho mỗi thùng cua.

Cơ quan điều tra xác định mỗi ngày chành cua tiếp nhận từ 1.000-3.000 thùng cua, số tiền thu được dao động từ 30-90 triệu đồng mỗi ngày. Qua điều tra, tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm này được xác định hơn 40 tỉ đồng.

Lâm Bích Dung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, nhóm người này đã thiết lập một dạng “luật ngầm”, sử dụng nhiều biện pháp đe dọa và gây sức ép đối với những cá nhân, đơn vị không chấp hành.

Các thủ đoạn được sử dụng gồm đập phá hoặc đốt phương tiện vận chuyển, tạo sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận hàng hóa hoặc làm hư hỏng hàng hóa của các đơn vị vận tải khác.

Trước sự đe dọa thường xuyên, nhiều chủ hàng và doanh nghiệp vận chuyển buộc phải chấp nhận đưa hàng về Chành cua 46 để tránh bị trả đũa.

Chí Tằng Sếnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Quá trình điều tra cho thấy đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng thành viên. Trong đó, Lâm Bích Dung (49 tuổi, ngụ phường Bình Thới) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Chành cua 46.

Công an TP.HCM đồng loạt triệu tập các thành viên trong đường dây nhằm đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội. Ảnh: CA

Hỗ trợ cho Dung là Chí Tằng Sếnh (40 tuổi, ngụ phường Bình Thới), người có vai trò điều phối hoạt động và triển khai các chỉ đạo của Dung. Những người còn lại được giao nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Làm rõ nhiều vụ đập phá tài sản, khởi tố 17 bị can

Ban chuyên án đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các thành viên trong đường dây.

Điển hình, ngày 21-9-2025, khi phát hiện một xe tải chở cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã bám theo hành trình của phương tiện và báo cáo cho Lâm Bích Dung.

Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can đã áp đặt “luật ngầm” đối với hoạt động vận chuyển cua từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM. Ảnh: CA



Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm mục đích răn đe, buộc các đơn vị vận chuyển khác phải tuân theo “luật ngầm” mà nhóm này đặt ra.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm nhiều vụ việc tương tự. Các hành vi đập phá tài sản được xác định đã gây thiệt hại hơn 80 triệu đồng.

Rạng sáng 1-6-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đồng loạt triển khai lực lượng triệu tập các cá nhân liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm.

Đơn vị đấu tranh tổ chức họp án để xử lý. Ảnh: CA

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số người có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng. Đáng chú ý, có trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực, kích động đám đông, ảnh hưởng đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Ngày 7-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng; đồng thời khởi tố 17 bị can có liên quan. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác minh nguồn thu lợi bất chính cũng như trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ban chuyên án làm rõ vai trò của các thành viên trong đường dây cưỡng đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, việc khám phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ một đường dây cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp mà còn góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Số lượng lớn hung khí bị thu giữ. Ảnh: CA

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn thành phố.