Công an TP.HCM tìm chủ nhân của 13 chiếc xe máy bị thu giữ

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại chung cư Fresca Riverside, đường số 6, khu phố 17, phường Tam Bình, TP.HCM.
Theo điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù vào tháng 1-2026, Dương Hoài Phong đến TP.HCM sống lang thang và nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài. Phong rủ Phạm Văn Nam tìm đầu mối tiêu thụ và được đồng ý.
Ngày 6-4-2026, sau khi khảo sát trước đó, Phong dùng dây kẽm đấu dây điện, lấy trộm chiếc xe Yamaha Exciter biển số 78E1-335.36 tại tầng hầm chung cư Fresca Riverside (phường Tam Bình, TPHCM).
Sau đó, Phong liên hệ Nam để bán chiếc xe cho Trương Tuấn Vủ với giá 7,6 triệu đồng. Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mời Phong, Nam và Vủ làm việc, cả ba đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Quá trình khám xét chỗ ở của Trương Tuấn Vủ tại số 105A hẻm 103 đường Nguyễn Kim Cương, ấp 9, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ loạt phương tiện không rõ nguồn gốc.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm chủ sở hữu của 13 chiếc xe máy có đặc điểm sau:
|STT
|Tên xe - Màu sơn
|Biển số
|Số máy (SM)
|Số khung (SK)
|1
|Yamaha Jupiter Đỏ đen
|70DB-058.61
|G3E6E0269008
|MH3UG0710HK190473
|2
|Yamaha Exciter Đen
|84B1-603.99
|G3D4E738005
|RLCUG0610JY709470
|3
|Yamaha Exciter Đen đỏ
|61E1-505.72
|G3D4E055101
|RLCUG0610FY049941
|4
|Yamaha Exciter Đen xanh
|94F1-468.19
|G3M5E119685
|RLCUG1210MY061528
|5
|Yamaha Exciter Xanh đen
|66GA-091.72
|G3D4E786471
|RLCUG1010JY021242
|6
|Yamaha Exciter Xanh đen
|94D1-435.05
|G3D4E893832
|RLCUG1010KY127411
|7
|Honda DH88 Xanh
|59S3-428.92
|DH88E1040785
|DH88F1046601
|8
|Yamaha Exciter
|36B5-571.37
|G3D4E418269
|RLCUG0610HY399152
|9
|Yamaha Exciter Trắng đỏ đen
|69L1-268.14
|G3D4E1044945
|RLCUG1010LY273909
|10
|Yamaha Exciter Đen
|62N1-751.85
|G3M5E015277
|RLCUG1220MY004527
|11
|Yamaha Exciter Xanh đen
|49H1-566.06
|G3M5E116503
|RLCUG1210MY059443
|12
|Honda Vision Đen đỏ
|68P1-478.16
|JF66E0792925
|RLHJF5816GY525007
|13
|Yamaha Exciter Trắng xanh
|61H1-290.78
|IFC4035371
|RLCS1FC40FY035364
Ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của các phương tiện nêu trên, xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (gặp Cán bộ điều tra Phan Văn Tấn tại địa chỉ số 934 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, TP.HCM; Điện thoại: 0779778586) để phối hợp giải quyết.