Bị can hiếp dâm thiếu nữ bị bắt sau 15 năm trốn truy nã 27/06/2026 16:13

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ bị can trốn truy nã suốt 15 năm qua sau khi gây ra vụ hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi.

Ngày 27-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt giữ Hồ Tiến Trung (45 tuổi, ngụ xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Đây là bị can trốn truy nã 15 năm qua sau khi hiếp dâm một thiếu nữ 16 tuổi.

Hồ Tiến Trung tại khu vực gây án. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra, năm 2011, Trung, chị V (nạn nhân) và hai người đàn ông khác đều trú tại tỉnh Khánh Hòa đi hái cà phê thuê. Cả nhóm ở lại tại nhà một người dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 20 giờ ngày 26-11-2011, cả nhóm rủ nhau đi ăn nhậu tại một quán ở xã Quảng Phú. Tại quán nhậu, chị V chỉ ngồi chơi, không ăn nhậu.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm ra về. Trên đường về, Trung bị té ngã. Chị V xuống đỡ lên thì bị Trung sàm sỡ. Chị V la hét nên được những người đi cùng chạy đến can ngăn.

Đến khuya hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, Trung thấy chị V đang ngồi một mình nên lẻn đến khống chế làm nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi Trung vừa thực hiện xong hành vi thì bị chủ nhà đi lên phát hiện. Lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Trung đã bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Gần đây, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thông tin Trung đang lẩn trốn tại phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà nên đã cử lực lượng đến bắt giữ.