Khởi tố một phụ nữ lợi dụng các quyền tự do dân chủ 25/06/2026 17:01

(PLO)- Bị can Lê Thị Thủy có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải, phát tán các nội dung sai sự thật, kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người.

Ngày 25-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thủy (58 tuổi, trú xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định tố tụng đối với bị can Thuỷ đã được VKSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Thuỷ

Thời gian qua, bà Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán các nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Cơ quan công an xác định bị can Thuỷ cũng có hành vi kích động, xúi giục, lôi kéo tụ tập đông người. Các hành vi này gây cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện các nội dung, hành vi cụ thể liên quan đến vụ án đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng. Đồng thời, người dân không suy diễn, quy kết khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.