Bắt tạm giam người đàn ông lợi dụng các quyền tự do để xuyên tạc 29/04/2026 09:51

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã bắt tạm giam bị can Thạch Chanh Tra để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước và tổ chức, cá nhân.

Ngày 29-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, Vĩnh Long).

Bị can này bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Thạch Chanh Tra bị Công an Vĩnh Long bắt vì lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với nội dung không đúng sự thật. Người này còn tham gia hội luận các nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc Khmer; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định các hành vi này đã ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặc dù đã được các ngành, đoàn thể địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng bị can không chuyển biến mà tiếp tục có thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng.