Ô tô đang chạy bốc cháy dữ dội trên đường Huỳnh Tấn Phát 19/05/2026 09:25

(PLO)- Ô tô đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, TP.HCM thì bốc cháy dữ dội khiến phần đầu xe bị thiêu rụi, nguyên nhân bước đầu xác định do chập điện.

Ngày 19-5, Công an phường Tân Thuận, TP.HCM, cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô bốc cháy dữ dội vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, ô tô đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng về cầu Phú Mỹ. Khi đến trước siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn, phường Tân Thuận, lửa bất ngờ bùng phát từ phần đầu xe.

Khói lửa bao trùm chiếc xe ô tô. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng thoát xuống xe. Lúc này, người dân xung quanh đã hỗ trợ dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) TP.HCM cùng Công an phường Tân Thuận đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án khống chế hỏa hoạn.

Chiếc xe cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: PHẠM HẢI

Đám cháy được dập tắt sau đó, tuy nhiên ô tô bị cháy rụi, hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến ô tô bốc cháy là do chập điện.