Điều tra vụ người đàn ông tử vong có dao cắm trên cơ thể 18/05/2026 12:27

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra hai vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, trong đó có người đàn ông tử vong còn dao cắm trên cơ thể.

Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Phước Hội khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi người đàn ông tử vong còn dao cắm trên cơ thể.

Công an đang lấy lời khai những người biết việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông tử vong là ông HHH, 65 tuổi, ngụ khu phố Cam Bình, phường Phước Hội, tức thị xã La Gi cũ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người nhà vào phòng thì phát hiện ông H đã tử vong xung quanh có nhiều máu, trên cơ thể còn cắm một con dao.

Theo cung cấp của gia đình nạn nhân, gần đây ông H được cho là bị lừa đảo trên mạng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, lúc 6 giờ 50 phút ngày 17-5, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin của một người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực đất rẫy thuộc thôn 4, xã Hàm Thuận.

Công an xã Hàm Thuận phong tỏa hiện trường, xác định người tử vong là ông PMT, 47 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hàm Thuận. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ông T bị điện giật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân hai cái chết nói trên.