TP.HCM tổng rà soát cơ sở phòng cháy chữa cháy trong cao điểm 45 ngày đêm 18/05/2026 10:15

(PLO)- Công an TP.HCM triển khai cao điểm rà soát toàn bộ cơ sở phòng cháy chữa cháy nhằm làm sạch địa bàn và không bỏ lọt đối tượng quản lý.

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, thống kê các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Đây là hoạt động trọng tâm trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố.

Không để tình trạng bỏ sót, bỏ lọt địa bàn

Theo Phòng PC07, việc tổng rà soát cơ sở phòng cháy chữa cháy lần này nhằm đánh giá đúng quy mô, tính chất hoạt động và mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở. Trước đó, qua rút kinh nghiệm các vụ cháy, cơ quan chức năng nhận thấy một số đơn vị triển khai chưa nghiêm túc, hiệu quả chưa cao, dẫn đến bỏ sót địa bàn hoặc quản lý chưa chặt chẽ.

Phòng PC07 đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, thống kê các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Ảnh: CA

Kế hoạch này thực hiện theo kế hoạch của Công an TP.HCM về phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Đồng thời, đây cũng là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước sau ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Mục tiêu cốt lõi của đợt cao điểm là phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa lực lượng Công an và UBND cấp xã. Việc rà soát đảm bảo quản lý chặt chẽ, không chồng chéo, tất cả cơ sở đang hoạt động hoặc đang bị đình chỉ hoạt động đều phải được đưa vào danh sách quản lý theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch do Phòng PC07 triển khai để thực hiện theo kế hoạch của Công an TP.HCM về phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn... Ảnh: CA

Phòng PC07 yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc UBND cấp xã để triển khai hiệu quả. Công tác rà soát phải đảm bảo tiêu chí "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền". Kết quả thống kê phải được báo cáo đầy đủ, chính xác và trung thực.

Quyết liệt rà soát cơ sở phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư

Trong đợt tổng rà soát cơ sở phòng cháy chữa cháy này, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào ba nhóm danh sách chính: Thứ nhất là danh sách cơ sở do cơ quan Công an quản lý theo Phụ lục II kèm Nghị định 105/2025; thứ hai là danh sách cơ sở do UBND cấp xã quản lý theo Phụ lục I của nghị định này.

Đặc biệt, nhóm thứ ba là các cơ sở không được xây dựng và hoạt động theo quy định của Khoản 7 Điều 2 Luật PCCC và CNCH nhưng thuộc danh mục tại Phụ lục I kèm Nghị định 105/2025, được đưa vào hoạt động sau ngày 1-7-2025.

Theo quy định, các cơ sở thành lập sau mốc thời gian này cần được xác minh, làm rõ thời điểm xây dựng để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh trường hợp cơ sở đổi tên nhưng thực chất vẫn cùng chủ đầu tư để lách luật.

Cùng với việc rà soát, lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở cam kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: CA

Phòng PC07 đã giao các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực trực tiếp xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn phụ trách. Các đội sẽ phối hợp với cơ quan thuế, điện lực, cấp nước và Công an cấp xã để thu thập danh sách cơ sở đang hoạt động.

Mỗi lãnh đạo đội sẽ làm tổ trưởng một tổ công tác để trực tiếp khảo sát thực tế, đối chiếu danh sách và cập nhật thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC&CNCH.

Đối với các cơ sở hoạt động trên đất quốc phòng, lực lượng chức năng sẽ làm việc trực tiếp với chủ cơ sở để thống nhất danh sách quản lý. Cụ thể, 156 cơ sở sẽ được rà soát để phân định thẩm quyền quản lý giữa Bộ Quốc phòng và Công an địa phương.

Cùng với rà soát, lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở cam kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Công an 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn TP.HCM có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo không bỏ lọt bất kỳ cơ sở nào trong diện quản lý.

Kết quả tổng rà soát từ cấp xã sẽ được gửi về các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố.