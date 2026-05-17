Công an TP.HCM mở cao điểm 45 ngày đêm tổng tấn công tội phạm 17/05/2026 15:12

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030.

Ngày 17-5, Công an TP.HCM cho biết đã phát động đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn. Đây là hành động cụ thể nhằm quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng TP.HCM văn minh, không ma túy.

Không để tội phạm ma túy có đất sống

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trăn trở về một số tồn tại “rất thực tiễn, rất xã hội” ở TP.HCM, đồng thời yêu cầu Đại hội thảo luận, xác định giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ, xây dựng TP.HCM văn minh, không ma túy.

Lực lượng Công an TP.HCM tổ chức hội nghị thực hiện cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: CA

Đây không chỉ là yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của TP trong giai đoạn mới.

Công an phường Tân Hải triển khai cao điểm. Ảnh: CA

Đến nay, cấp ủy và chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Toàn hệ thống chính trị xác định phòng, chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Công an TP thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không để tội phạm ma túy có đất sống.

Công an TP.HCM kiểm tra ma túy với các tài xế xe. Ảnh: CA

Xác định năm 2026 là năm bản lề tạo nền móng, Công an TP.HCM tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện bức tranh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức hoạt động; đánh giá thực chất nguồn cung, cầu và các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh bền vững.

Công an tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Chủ nhà trọ - An ninh, an toàn, nói không với ma túy. Ảnh: CA

Đặc biệt, công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quan điểm xuyên suốt của Công an TP.HCM là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, người cầm đầu và các mắt xích trung gian.

Đánh đúng, đánh trúng và đánh tận gốc

Với tinh thần hành động khẩn trương và thần tốc, từ ngày 15-5 đến 30-6-2026, Công an TP.HCM phát động Cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự”.

Lực lượng CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe tải, container ra vào Chợ đầu mối Bình Điền trong đêm 15-5. Ảnh: CA

Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng để rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm và triệt xóa các tụ điểm phức tạp. Quyết tâm của toàn lực lượng là không để tội phạm có điều kiện hoạt động hoặc hình thành các “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân.

Công an phường Chánh Hiệp triển khai cao điểm. Ảnh: CA

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Việc thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu sẽ gắn liền với kết quả chuyển hóa địa bàn tại địa phương đó.

Đảng ủy phường Tân Hải ra mắt Ban Chỉ đạo 26, với Công an phường Tân Hải là nòng cốt. Ảnh: CA

Các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn và quản lý người có liên quan. Lực lượng chức năng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm để xử lý triệt để. Song song đó, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn và phòng, chống tội phạm.

Công an phường Long Hương, xã Dầu Tiếng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh, trật tự. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, đợt cao điểm này được gắn chặt với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy tinh thần nêu gương, bản lĩnh và ý chí vì nhân dân phục vụ. Với quyết tâm cao nhất, Công an TP.HCM kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng thành phố an toàn, văn minh và hiện đại.