Vợ chồng người Nga gửi thư cảm ơn công an tìm lại 2 điện thoại bị trộm 16/05/2026 18:10

(PLO)- Sau khi Công an phường Nha Trang trao trả tài sản bị trộm, cặp vợ chồng người Nga đã viết thư cám ơn.

Ngày 16-5, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cùng ngày, đơn vị đã nhận được thư cám ơn của một du khách người Nga sau khi giúp người này kịp thời bắt giữ kẻ trộm, lấy lại tài sản.

Du khách gửi thư cám ơn là bà Albrandt Kristina (43 tuổi, quốc tịch Nga), bị mất trộm khi đi du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa.

﻿ Thư cám ơn của hai vợ chồng du khách Nga. Ảnh: XH

Trong thư, bà Albrandt Kristina cùng chồng là ông Andrey Sushchenko bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nga Trang vì sự hỗ trợ xuất sắc, chuyên nghiệp và tận tình.

“Hai vợ chồng tôi gần đây đã gặp phải một tình huống khó khăn khi bị mất hai chiếc điện thoại khi đang bơi ở bãi biển. Cảnh sát đã có mặt ngay lập tức và hỗ trợ đầy đủ trong việc giải quyết vụ việc. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các sĩ quan cảnh sát vì sự chuyên nghiệp, hết lòng vì du khách trong việc xử lý vụ việc.

Nhờ hành động nhanh chóng và sự tận tâm của lực lượng công an, những chiếc điện thoại bị đánh cắp đã được trả lại cho chúng tôi một cách an toàn trong thời gian ngắn nhất. Những nỗ lực của họ không chỉ giải quyết được vấn đề của chúng tôi mà còn để lại cho chúng tôi ấn tượng tuyệt vời về lực lượng cảnh sát Việt Nam và người dân Việt Nam”- bà Albrandt Kristina viết trong thư.

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, ngày 8-5, bà Albrandt Kristina cùng chồng xuống tắm biển tại bãi biển đối diện số 2 Lê Lợi, phường Nha Trang, thì bị mất trộm hai chiếc điện thoại.

Nghi phạm Lê Hùng Cường bị bắt giữ. Ảnh: XH

Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng Công an phường Nha Trang vào cuộc, xác định Lê Hùng Cường (46 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang) là nghi phạm thực hiện vụ trộm của vợ chồng du khách.

Cường bị bắt sau đó, công an cũng thu giữ toàn bộ tài sản nghi phạm này đã trộm, đồng thời trao trả lại cho vợ chồng bà Albrandt Kristina.

Theo cảnh sát, Cường là người sống lang thang, thường xuyên dạo quanh công viên bờ biển khi phát hiện du khách sơ hở liền trộm. Trước khi bị bắt, Cường cũng vừa trộm tài sản của một du khách khác ở Công viên Thanh Niên, phường Nha Trang.