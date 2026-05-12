Trộm tài sản của du khách nước ngoài bị bắt tại trận 12/05/2026 18:18

(PLO)- Người đàn ông vừa trộm chiếc túi của du khách nước ngoài ở Nha Trang, Khánh Hòa thì bị bắt tại trận.

Ngày 12-5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã trao trả tài sản cho du khách người Ukraine bị mất trộm.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, tổ công tác Công an phường Nha Trang phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tuần tra, kiểm soát trên đường ven biển Trần Phú, Nha Trang.

Ông Lê Hùng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: MS

Khi đến đoạn công viên Thanh Niên, tổ công tác phát hiện ông Lê Hùng Cường (46 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) đang chạy xe máy có nhiều nghi vấn nên bám theo.

Khoảng 5 phút sau, ông Cường chạy vào đoạn giữa công viên Thanh Niên phát hiện một túi xách màu đỏ trên yên xe máy. Lúc này, ông Cường dựng xe máy áp sát, rồi trộm túi xách nói trên.

Tổ tuần tra cùng người dân bắt giữ ông Cường cùng tang vật. Tang vật thu giữ gồm một túi xách, một điện thoại iPhone 11 Pro, một tai nghe AirPods 2, 100.000 đồng và 10.000 Won.

Tài sản bị trộm là của ông Le Serhii (41 tuổi, quốc tịch Ukraine). Lúc bị mất trộm tài sản, nam du khách đang tắm biển nên không biết sự việc.