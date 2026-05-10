Thông tin mới vụ 2 thi thể trong căn nhà cạnh Quốc lộ 1 10/05/2026 12:14

Liên quan vụ phát hiện hai người tử vong tại căn nhà bên Quốc lộ 1 thuộc xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa, quá trình khám nghiệm hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do ông NXH (54 tuổi, ngụ xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để lại trong tủ phòng khách căn nhà.

Thông tin ban đầu, bà ĐTTV (51 tuổi, ngụ xã Vạn Hưng) sống một mình tại nhà cạnh Quốc lộ 1 và có mối quan hệ tình cảm cùng lúc với ông NXH và ông LXN (58 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: MT

Tối 7-5, ông N lái ô tô con chở bà V.l từ Nha Trang về nhà ở xã Vạn Hưng. Đến chiều 8-5, ông N quay về lại nhà ở phường Bắc Nha Trang.

Sau khi N về, ông H đi xe máy đến nhà bà V và hai người xảy ra cãi vã liên quan đến quan hệ “tay ba”.

Sau khi dùng dây siết cổ bà V tử vong tại phòng ngủ, ông H đã để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do ghen tuông, rồi treo cổ tự tử bên trong căn nhà.

Như PLO đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 9-5, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà ĐTTV (51 tuổi, ngụ thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng) có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường, phát hiện chủ nhà là bà ĐTTV và một người đàn ông đã tử vong.