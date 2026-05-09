Phát hiện hai thi thể trong căn nhà cạnh Quốc lộ 1 09/05/2026 15:22

(PLO)- Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường vụ hai thi thể trong căn nhà cấp bốn cạnh Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 9-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Vạn Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ hai thi thể được phát hiện tại một căn nhà cấp bốn ven Quốc lộ 1.

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: MS

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện căn nhà của bà ĐTTV (51 tuổi, ngụ thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng) có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường, phát hiện chủ nhà là bà ĐTTV và một người đàn ông đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, người đàn ông tử vong không có hộ khẩu ở địa phương.