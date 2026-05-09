18 dự án BT đang 'mắc kẹt' ở Khánh Hòa được xử lý ra sao? 09/05/2026 11:59

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa chia các dự án thành các nhóm nhỏ có vướng mắc tương đồng để đưa ra các giải pháp cụ thể gỡ khó trong thời gian tới.

Ngày 9-5, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 16 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 18 dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, 18 dự án BT được chia thành bốn nhóm.

Ba dự án BT sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ sẽ ra sao?

Nhóm 1 có ba dự án có vướng pháp lý liên quan đến đất sân bay Nha Trang cũ, gồm các đường kết nối khu sân bay, nút giao Ngọc Hội, đường vành đai 2.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội vẫn chưa hoàn thành sau 9 năm khởi công, hiện đã ngưng thi công. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là nhóm dự án phức tạp nhất. Hiện ba dự án này chưa thể xử lý dứt điểm do phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra, bản án của tòa án; phương án sắp xếp lại tài sản đất quốc phòng chưa được phê duyệt.

Do vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa đang chờ sau khi có bản án của tòa sẽ báo cáo cấp thẩm quyền về tiếp tục triển khai dự án tại khu đất sân bay Nha Trang cũ (theo kết luận của tòa); đồng thời khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng, Bộ quốc Phòng để xử lý dứt điểm quỹ đất, từ đó mới triển khai các bước tiếp theo.

Nhóm 2 gồm bốn dự án BT sử dụng trụ sở làm việc (tài sản công) để thanh toán cho nhà đầu tư có hợp đồng không đúng quy định, gồm Trường cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1), Trường cao đẳng Y tế, hệ thống hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, trụ sở Đài Phát thanh - truyền hình Khánh Hòa cũ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nhóm bốn dự án này đến nay đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán hoặc thanh toán. Các dự án này tuy đã đưa vào sử dụng từ nhiều năm nhưng còn tồn tại vướng mắc về quyết toán vốn đầu tư; xác định giá đất thanh toán; nghĩa vụ tài chính giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Đối với bốn dự án này, tỉnh Khánh Hòa sẽ cho rà soát, thỏa thuận, thống nhất với nhà đầu tư về nội dung hợp đồng dự án để áp dụng các điều khoản xử lý theo nghị quyết số 16. Thống nhất với nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp trong hợp đồng dự án khi đáp ứng các điều kiện quy định.

Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa cũ bỏ hoang, gây lãng phí nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Xác định giá trị dự án BT hoàn thành; khoản tiền phát sinh do chậm thanh toán theo quy định; hoàn chỉnh hồ sơ trình quyết toán vốn đầu tư dự án BT hoàn thành; đồng thời đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị dự án BT hoàn thành (gồm cả phần lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư) làm cơ sở để quyết toán; xác định phần diện tích đất và giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho dự án,…

Dùng tiền ngân sách thanh toán thay cho quỹ đất

Nhóm 3 gồm 10 dự án sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư có hợp đồng không đúng quy định và có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các dự án, gồm đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, đường số 4 phía tây Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài, đường Minh Mạng, hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, đường N9 thuộc khu quy hoạch bắc Trần Phú, đường Phan Bội Châu,...

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là nhóm có hợp đồng chưa phù hợp, phải điều chỉnh phương thức thanh toán.

Nhóm dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, thỏa thuận và thống nhất với nhà đầu tư về nội dung hợp đồng dự án để áp dụng các điều khoản xử lý theo nghị quyết số 16.

Dự án đường số 4 (từ đường số 6 đến 23) phía tây Lê Hồng Phong đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đồng thời, thống nhất với nhà đầu tư ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án với nhà đầu tư để chuyển đổi hình thức thanh toán từ thanh toán bằng quỹ đất sang thanh toán bằng ngân sách nhà nước (do quỹ đất dự kiến thanh toán không còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà dẫn đến thay đổi vị trí quỹ đất dự kiến thanh toán trong hợp đồng dự án đã ký kết). Các bước còn lại thực hiện tương tự các dự án thuộc nhóm hai.

Nhóm 4 có một dự án là đường phía tây bán đảo khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Đây là dự án đã ký kết hợp đồng nhưng chưa thi công và thuộc diện nhóm dự án dừng thực hiện hợp đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sở, ngành liên quan làm việc thống nhất với nhà đầu tư về tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết hoặc chấm dứt hợp đồng BT.

Đầu 2027 sẽ gỡ vướng dứt điểm 18 dự án BT

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà đầu tư trong tháng 5-2026 phải hoàn thành việc rà soát hợp đồng, xác định giá trị dự án, rà soát quỹ đất thanh toán.

Từ giữa năm 2026, sẽ triển khai đồng loạt các bước kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án. Đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện các thủ tục giao đất, xác định giá đất, thu nghĩa vụ tài chính hoặc bố trí vốn ngân sách để thanh toán cho nhà đầu tư, tiến tới thanh lý hợp đồng BT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị ký kết hợp đồng dự án BT rà soát, xác định lại ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất của phần diện tích đất dự kiến thanh toán trong hợp đồng BT.

Đồng thời, rà soát phần diện tích, giá đất của phần diện tích đất chênh lệch (nếu có) và điều kiện tách phần diện tích đất chênh lệch thành dự án độc lập theo quy định của pháp luật về đất đai.

Rà soát các quyết định giao đất, cho thuê đất đã được ban hành để xem xét tham mưu cho tỉnh điều chỉnh hoặc ban hành bổ sung quyết định giao đất, cho thuê đất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng dự án BT ký kết.

Dự án đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài thuộc nhóm dự án dùng tiền ngân sách thanh toán thay cho quỹ đất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sở Xây dựng được giao đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng đối với năm dự án BT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ; phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị ký kết hợp đồng dự án BT xác định sự phù hợp của quỹ đất thanh toán với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Còn Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đề nghị Kiểm toán Nhà nước phối hợp thực hiện kiểm toán giá trị quyết toán công trình dự án BT hoàn thành (gồm cả phần lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư); xác định phần diện tích đất, giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho dự án BT.

Đồng thời, tổ chức thẩm tra quyết toán dự án BT hoàn thành hoặc quyết toán bổ sung; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án BT hoàn thành hoặc quyết toán bổ sung làm cơ sở để thanh toán cho nhà đầu tư...

“Tỉnh xác định phải làm quyết liệt, minh bạch để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án BT phải hoàn thành trước ngày 31-12-2027, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu”- ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.