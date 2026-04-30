Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa tầm nhìn 50 năm 30/04/2026 15:47

(PLO)- Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075 với mục tiêu là địa phương có mô hình đô thị kiểu mới, hiện đại.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc vừa thừa lệnh Thủ tướng ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Kế thừa các quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch đô thị Khánh Hòa khoảng 8.706,74 km² và phần diện tích biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách sáu hải lý.

Khánh Hòa đặt mục tiêu lên đô thị trực thuộc Trung ương trước 2030. Ảnh: XUÂN HOÁT

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng và phát triển Khánh Hòa là đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đô thị biển - cửa ngõ quốc tế có sức cạnh tranh cao; phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, bảo vệ tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát huy bản sắc đô thị biển.

Nhiệm vụ quy hoạch cũng xác định tính chất khu vực lập quy hoạch đô thị Khánh Hòa là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và giao thương quốc tế của quốc gia, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đồng thời, là cực tăng trưởng và trung tâm động lực quan trọng của vùng; trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có vai trò kết nối các hành lang kinh tế ven biển, liên vùng và quốc tế.

Là đô thị biển có vị trí chiến lược quan trọng trong tổ chức không gian phát triển ven biển quốc gia; phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh, bền vững; hài hòa giữa đô thị với biển, đảo và vùng sinh thái tự nhiên, gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khánh Hòa cũng là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đặc khu Trường Sa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu đối với các nội dung quy hoạch phải bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và các định hướng phát triển của Trung ương, vùng và tỉnh; bảo đảm phù hợp với bối cảnh sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, khai thác hiệu quả các giá trị đặc trưng về biển, đảo, vịnh, bán đảo, núi, đồng bằng, văn hóa và hệ sinh thái; bảo đảm các yêu cầu về liên kết vùng, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Sau sáp nhập, Khánh Hòa có tiềm năng phát triển năng lượng sạch. Ảnh: HUỲNH HẢI

Ngoài ra nhiệm vụ quy hoạch cũng yêu cầu phân tích kỹ về vị trí, vai trò và liên kết vùng của đô thị Khánh Hòa trong hệ thống đô thị quốc gia, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và mạng lưới kết nối quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu, tổng hợp và chọn lọc các mô hình, kinh nghiệm tiêu biểu trong nước và quốc tế về phát triển đô thị biển, đô thị ven vịnh, đô thị du lịch, đô thị sinh thái, đô thị thông minh, đô thị cảng và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Từ đó, rút ra bài học phù hợp để vận dụng vào điều kiện cụ thể của Khánh Hòa.

Phát triển đi đôi bảo tồn, giữ gìn cảnh quan, di sản

Nhiệm vụ quy hoạch còn yêu cầu Khánh Hòa phải định hướng tổ chức không gian các khu chức năng, khu vực trọng điểm phát triển và các khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, lịch sử, quốc phòng, an ninh.

Định hướng hệ thống trung tâm hành chính, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thương mại - dịch vụ, du lịch, logistics, đổi mới sáng tạo và các đầu mối hạ tầng kỹ thuật theo các cấp.

Đặc biệt phải định hướng phân vùng kiến trúc, cảnh quan; tổ chức hệ thống không gian xanh, mặt nước, hành lang sinh thái, quảng trường, cửa ngõ, trục không gian chính đô thị.

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, làng nghề, không gian văn hóa truyền thống; gắn bảo tồn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững và xây dựng bản sắc đô thị biển.

Định hướng phát triển không gian ngầm đô thị; tổ chức hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội, giao thông công cộng, giao thông đa phương thức và logistics theo từng giai đoạn; bảo đảm phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vị trí dự kiến xây dựng cảng hàng không quốc tế Vân Phong trong Khu kinh tế Vân Phong. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thủ tướng cũng đặt yêu cầu trọng tâm đối với quy hoạch chung, như nghiên cứu xác lập vị thế của đô thị Khánh Hòa trong bối cảnh mới, không chỉ là trung tâm vùng mà còn là cửa ngõ kinh tế biển quốc tế, trọng tâm là liên kết với các tỉnh Tây Nguyên (qua trục cao tốc), các đô thị trong dải duyên hải và của cả nước.

Đồng thời, xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo về không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và mục tiêu sử dụng đất tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ sau khi sáp nhập.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ danh mục các dự án đang triển khai để đảm bảo tính liên tục, không làm gián đoạn các nguồn lực đầu tư; đồng thời kiên quyết điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương và các tiêu chuẩn của một đô thị xanh, thông minh.

Khánh Hòa sẽ là mô hình, cơ cấu đô thị kiểu mới

Khánh Hòa sẽ chú trọng vào hình thành các cực tăng trưởng mới chuyên biệt, như đô thị sân bay, cảng biển, đổi mới sáng tạo,… theo mô hình nén và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) để giảm tải cho trung tâm cũ, tạo động lực phát triển cân bằng và bền vững cho toàn đô thị.

Phát triển hệ thống giao thông tích hợp lấy đường sắt tốc độ cao, sân bay (cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Vân Phong, Thành Sơn) và hệ thống cảng biển nước sâu làm nòng cốt. Ưu tiên quy hoạch các khu vực chức năng xung quanh các đầu mối giao thông (mô hình TOD) để tối ưu hóa giá trị đất đai.

Định hình bản sắc đô thị "biển - sông - núi" thông qua việc thiết lập hệ thống hạ tầng xanh đa chức năng, bảo vệ cảnh quan vịnh và các hành lang sinh thái đặc thù.

Về định hướng kiến trúc, cảnh quan, nghiên cứu hình thành các trục không gian cảnh quan - du lịch - sinh thái kết nối từ vùng núi phía Tây (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) ra biển trên cơ sở các hành lang theo hệ thống sông chính của đô thị như sông Cái Nha Trang, sông Dinh,..

Khu đô thị mới Cam Lâm được kỳ vọng là mô hình đô thị kiểu mới, hiện đại. Ảnh: XUÂN HOÁT

Xác định các giải pháp gia tăng giá trị không gian mặt nước, khai thác hiệu quả lợi thế khu vực ven biển, không gian biển và hệ thống các vịnh (Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy), các bán đảo và đảo đặc thù, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Định hướng phân vùng kiến trúc, cảnh quan; tổ chức hệ thống không gian xanh, mặt nước, trục không gian chính, cửa ngõ và điểm nhấn đô thị gắn với điều kiện tự nhiên của khu vực ven biển, đồi núi và các hồ đầm lớn (như đầm Thủy Triều, đầm Nha Phu).

Định hướng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên tại các Vườn quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, khu bảo tồn Hòn Bà và các di sản văn hóa, gồm hệ thống di tích đặc hữu như Tháp Bà Ponagar, Tháp Po Klong Garai, Tháp Hòa Lai, không gian văn hóa Chăm và văn hóa bản địa miền núi; gắn bảo tồn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Xác định hệ thống cửa ngõ đô thị gắn với liên kết vùng được xác định qua các đầu mối chiến lược như Sân bay quốc tế Cam Ranh, Cảng nước sâu Vân Phong, cảng Cà Ná và các tuyến kết nối chính với vùng Tây Nguyên (qua cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột) và các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Nghiên cứu khả năng phát triển các tuyến giao thông công cộng khối lượng lớn và các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tự động ven biển nhằm tăng cường kết nối các trung tâm đô thị, các khu chức năng, sân bay và hệ thống cảng biển của đô thị Khánh Hòa.