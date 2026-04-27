Ngành du lịch Khánh Hòa sẽ mạnh tay với nạn tăng giá, ‘chặt chém’ dịp lễ 27/04/2026 14:47

(PLO)- Ngành du lịch Khánh Hòa sẽ kiểm tra liên tục việc chấp hành quy định của các đơn vị kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, chặt chém.

Ngày 27-4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị sẽ tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra liên tục công tác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an toàn cho du khách.

Khách sạn 3-5 sao ở Nha Trang kín phòng

Trao đổi với PV, ông Bùi An, chủ khách sạn 4 sao trên đường Trần Phú, phường Nha Trang cho hay dịp lễ này công suất phòng đã đạt 95% và quản lý đã thông báo ngưng nhận khách.

“Cũng như mọi năm, chúng tôi sẽ không bán full 100% phòng mà để dự trữ khoảng 5%, tương đương 5-7 phòng để dành cho người thân trong gia đình, bạn bè thân thân hữu hoặc đối tác khi có nhu cầu đột xuất”- ông An nói.

Cũng theo ông An, năm nay khách đặt phòng khá sớm. Lịch nghỉ lễ có sớm lại dài ngày nên các gia đình đều có kế hoạch nghỉ dưỡng sớm hơn. Ngoài ra, việc du khách đặt sớm cũng do lượng phòng các khách sạn 3-5 sao ở Nha Trang không còn nhiều vì đang cao điểm mùa khách du lịch quốc tế.

Trong khi đó, một số khách sạn từ 2 sao trở xuống ở Nha Trang vẫn thông báo nhận khách dịp lễ. Tuy nhiên, số phòng còn rất ít và giá cũng cao hơn ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Minh, du khách từ tỉnh Đắk Lắk cho biết ngày 23-4, chị gọi cho một khách sạn ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang để hỏi thông tin đặt phòng.

“Lúc đó lễ tân báo còn phòng, giá cho phòng đôi 650.000 đồng/đêm nhưng ngày 26-4 tôi gọi lại thì giá đã lên gần 800.000/đêm. Khách sạn giải thích là ngày lễ nên tăng một ít”- chị Minh kể và cho hay dù giá cao hơn ngày thường nhưng vẫn đặt ba phòng để cả gia đình đi nghỉ dưỡng dịp lễ 30-4 này.

Không chỉ khu vực trung tâm Nha Trang, các khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bãi Dài cũng báo đã kín phòng dịp lễ. Đại diện khu nghỉ dưỡng The Anam thông tin đến nay cơ sở không còn phòng trống dù nhu cầu đặt của khách vẫn còn.

“Khu du lịch Bãi Dài đang tập trung phần lớn khách Nga, Hàn Quốc nên số phòng dành cho khách nội địa dịp này không còn nhiều”- lãnh đạo Sở VHTT&DL Khánh Hòa nhận định.

Theo các cơ sở lưu trú, đa phần khách sạn ở Nha Trang vẫn giữ nguyên giá so với ngày thường để giữ khách. Số ít có tăng nhưng không chênh lệch quá nhiều.

Nếu so với các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn (Gai Lai), Đà Lạt và Phan Thiết (Lâm Đồng), Tuy Hòa (Đắk Lắk)… thì giá phòng khách sạn ở Nha Trang mềm hơn. Điều này cũng là lý do khách nội địa chọn Nha Trang là điểm đến để nghỉ dưỡng các dịp lễ.

Kiểm tra liên tục chống tăng giá, chặt chém

Để đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ an toàn và bảo vệ hình ảnh du lịch của địa phương, bà Phạm Thị Thanh Hường - Phó giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hòa cho biết ngay từ ngày 22-4, ngành chức năng đồng loạt kiểm tra việc niêm yết giá cả tại các cơ sở du lịch, hàng quán trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc liên tục, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xuyên suốt tình hình hoạt động du lịch trong dịp lễ sắp tới.

Trước lễ, Sở VHTT&DL đã ký kết với công an tỉnh nhằm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự du lịch.

“Hai bên sẽ phối hợp quản lý tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành. Thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch”- bà Hường nói.

Bà Hường cũng mong muốn du khách, người dân nếu phát hiện đơn vị, cơ sở nào có dấu hiệu hoặc có tình trạng chặt chém trong dịp lễ hãy báo ngay cho sở qua đường dây nóng.

“Sở sẽ xử lý nghiêm tất cả đơn vị có sai phạm, đặc biệt là vấn đề an ninh du lịch, tăng giá, chặt chém trong dịp lễ. Điều này là để giữ gìn hình ảnh du lịch Khánh Hòa văn minh, thân thiện trong mắt du khách nội địa và quốc tế”- bà Hường khẳng định.