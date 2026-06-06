Đề xuất thay đổi lớn về Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông 06/06/2026 15:59

(PLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để chuyển Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông từ miền Trung vào khu vực miền Nam mở thưởng từ ngày 1-7.

Ngày 6-6, một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Bộ Tài chính vừa có công văn gởi UBND tỉnh về việc xếp lịch mở thưởng của Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Đắk Nông từ khu vực miền Trung vào khu vực miền Nam.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 4-6, Bộ Tài chính đã có công văn lấy ý kiến của UBND TP Đồng Nai và TP Cần Thơ về việc chuyển hoạt động kinh doanh của Công ty XSKT Đắk Nông từ khu vực miền Trung vào khu vực miền Nam.

Một buổi quay số mở thưởng của Công ty XSKT Đắk Nông.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng được hợp nhất từ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông từ ngày 1-7-2025. Với việc hợp nhất này, UBND tỉnh Lâm Đồng hiện là cơ quan đại diện chủ sở hữu của 3 Công ty XSKT Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Trong đó, 2 Công ty XSKT Lâm Đồng và Bình Thuận hoạt động kinh doanh trên địa bàn khu vực miền Nam, Công ty XSKT Đắk Nông hoạt động kinh doanh trên địa bàn khu vực miền Trung.

Để đảm bảo thống nhất với việc hợp nhất tỉnh, thành phố, đồng thời chuẩn bị thực hiện Đề án sắp xếp các doanh nghiệp kinh doanh xổ số theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính dự kiến chuyển hoạt động kinh doanh của Công ty XSKT Đắk Nông từ khu vực miền Trung vào khu vực miền Nam. Thời gian chuyển hoạt động, dự kiến từ ngày 1-7-2026.

Về sắp xếp lịch mở thưởng: Trên cơ sở xem xét, đánh giá nhiều khía cạnh liên quan như ổn định thị trường, khả năng tiêu thụ, địa bàn tiêu thụ của các công ty XSKT, giãn cách thời gian quay số mở thưởng của các công ty XSKT tại cùng một tỉnh, thành phố sau sáp nhập .... Bộ Tài chính dự kiến xếp lịch mở thưởng của Công ty XSKT Đắk Nông vào ngày thứ Tư hàng tuần.

Như vậy, trong ngày thứ Tư sẽ có các Công ty XSKT Đồng Nai (UBND TP Đồng Nai là cơ quan đại diện chủ sở hữu), Cần Thơ và Sóc Trăng (UBND TP Cần Thơ là cơ quan đại diện chủ sở hữu) mở thưởng.

Phương án trên là tạm thời. Sau khi Đề án sắp xếp các doanh nghiệp kinh doanh xổ số được cấp có thẩm quyền phê duyệt (mỗi tỉnh, thành phố sau sáp nhập chỉ có 1 công ty xổ số kiến thiết), Bộ Tài chính sẽ thực hiện xếp lịch mở thưởng của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đồng Nai và Cần Thơ cho ý kiến trước khi Bộ Tài chính xem xét, quyết định lịch mở thưởng theo thẩm quyền. Ý kiến tham gia gửi về Bộ Tài chính trước ngày 9-6.

Được biết, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam có 21 công ty thành viên gồm các Công ty XSKT TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương; An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Thuận, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Trong năm 2025, các công ty thành viên này đạt tổng doanh thu 155.500 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách 52.000 tỉ đồng.

Nếu Công ty XSKT Đắk Nông được đồng ý thì Hội đồng XSKT khu vực phía Nam sẽ có tất cả 22 thành viên.