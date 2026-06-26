APEC 2027: Cơ hội đưa Phú Quốc thành trung tâm kết nối khu vực 26/06/2026 13:45

(PLO)- Các chuyên gia nhận định APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội chiến lược để Phú Quốc bứt phá, song cũng là “phép thử” về năng lực phát triển, quản trị và khả năng tạo nền tảng dài hạn cho địa phương.

Ngày 26-6, tại Đặc khu Phú Quốc, Báo Đại đoàn kết phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Cơ hội đi kèm thách thức

Phát biểu khai mạc, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo nhấn mạnh việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai nhiều hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện đối ngoại.

Theo ông Trung, APEC 2027 vừa là cơ hội, vừa là phép thử đối với năng lực phát triển, quản trị và khả năng tạo đồng thuận xã hội của địa phương. Điều quan trọng không chỉ dừng ở việc tổ chức thành công sự kiện mà còn phải chuyển hóa các nguồn lực huy động được thành động lực phát triển lâu dài.

Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, sức hấp dẫn của Phú Quốc, theo ông Trung, không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn phụ thuộc vào chất lượng môi trường, bản sắc văn hóa, chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết hội thảo là diễn đàn quy mô lớn về APEC 2027 tại Phú Quốc, quy tụ nhiều ý kiến đóng góp cho quá trình chuẩn bị sự kiện quan trọng này.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Theo ông, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt trong quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực phát triển mới. Đối với Phú Quốc, đây là cơ hội nâng cao vị thế điểm đến du lịch biển đảo, đồng thời giới thiệu các giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Mở “điểm nghẽn” hạ tầng, tạo lực bật cho Phú Quốc sau APEC

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, khẳng định APEC 2027 không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng Phú Quốc thành đô thị biển đảo sinh thái, thông minh, trung tâm du lịch chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Ở góc độ chuyên gia, Tiến sĩ - Nhà báo Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, cho rằng APEC 2027 là dấu mốc quan trọng để Phú Quốc nâng tầm hình ảnh, trở thành biểu tượng hội nhập quốc tế và trung tâm giao lưu văn hóa, kinh tế của khu vực.

Ông Khang nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, truyền thông cần chuyển từ “quảng bá điểm đến” sang “kiến tạo hình ảnh xã hội”, lấy con người, văn hóa, phát triển xanh và ngoại giao nhân dân làm nền tảng.

“Thành công của APEC 2027 không chỉ được đo bằng hạ tầng hay quy mô tổ chức, mà còn ở những trải nghiệm tích cực và niềm tin của bạn bè quốc tế đối với vùng đất và con người Việt Nam”, ông Khang nêu quan điểm.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup)

Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup), cho biết doanh nghiệp đã và đang phát triển hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tích hợp tại Phú Quốc, góp phần nâng cao năng lực lưu trú, mở rộng trải nghiệm và thu hút các sự kiện quốc tế.

Theo bà, đây là nền tảng quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và nâng cao sức hấp dẫn của Phú Quốc trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, ông Lã Vĩnh Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun PhuQuoc Airways (đại diện Tập đoàn Sun Group), đề xuất đẩy nhanh đầu tư hạ tầng hàng không và logistics, mở rộng mạng bay quốc tế kết nối trực tiếp với các nền kinh tế APEC.

Ông Lã Vĩnh Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun PhuQuoc Airways (đại diện Tập đoàn Sun Group)

Các chuyên gia nhận định APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội chiến lược để Phú Quốc bứt phá, song cũng là “phép thử” về năng lực phát triển, quản trị và khả năng tạo nền tảng dài hạn cho địa phương

Ông cho rằng cần phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng cường liên kết giữa hàng không, du lịch và cảng biển để đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối (Destination Hub) của khu vực.

Từ các tham luận, các đại biểu thống nhất nhận định APEC 2027 là cơ hội quan trọng để Phú Quốc bứt phá về hạ tầng, dịch vụ, môi trường đầu tư và năng lực hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc tổ chức một tuần lễ cấp cao, mà ở khả năng tạo dựng nền tảng phát triển dài hạn, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo tồn các giá trị văn hóa, môi trường.

Phát biểu bế mạc, ông Trương Thành Trung đánh giá cao các ý kiến tại hội thảo và cho rằng những sáng kiến, kiến nghị sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để chuyển hóa thành giải pháp cụ thể trong thực tiễn.

Ông bày tỏ tin tưởng APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn trở thành động lực kiến tạo nền tảng phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Phú Quốc trong khu vực