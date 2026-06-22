Ngành thuế kiểm tra trọng điểm các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ có dấu hiệu trốn thuế 22/06/2026 20:41

(PLO)- Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế với hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ.

Mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn về việc tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh mang tính chất đặc thù thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng đến tính minh bạch tài chính, quyền lợi, sức khỏe của người dân và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế nhận thấy các hoạt động kinh doanh trên có khả năng tiềm ẩn rủi ro phát sinh một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế như: không lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, ghi nhận thiếu doanh thu, ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt, không kê khai đầy đủ dòng tiền, đăng ký pháp nhân và kê khai thuế không rõ ràng nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Do đó, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế đề nghị các Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế.

Cụ thể, dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành để xác định danh sách người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ có nghi vấn gian lận về thuế khi có các dấu hiệu rủi ro.

Ví như tỷ lệ doanh thu khai báo thấp bất thường so với quy mô hoạt động; số lượng hóa đơn phát hành thấp; ghi nhận doanh thu tiền mặt lớn hoặc ưu tiên phương thức thanh toán bằng tiền mặt...

Ngành Thuế kiểm tra trọng điểm các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ có dấu hiệu trốn thuế. Ảnh minh họa

Với các trường hợp có nghi vấn gian lận thuế, cơ quan Thuế sẽ triển khai các biện pháp giám sát, kiểm tra phù hợp như kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế, kiểm tra đột xuất tại trụ sở người nộp thuế hoặc xây dựng chuyên đề kiểm tra riêng đối với lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lập và xuất hóa đơn khi hoàn thành cung cấp dịch vụ; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; sử dụng hóa đơn từ các đối tượng có rủi ro cao về thuế; đối chiếu dữ liệu từ ngân hàng, thanh toán điện tử và dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu thực tế; kiểm tra các khoản thu tiền mặt không kê khai; việc thực hiện các chương trình khuyến mại; cũng như nghĩa vụ khai báo, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên và cộng tác viên.

Cục Thuế đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan y tế, quản lý thị trường và các cơ quan có thẩm quyền để phát hiện, xử lý vi phạm. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận thuế, trốn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan Thuế sẽ thu thập hồ sơ, chứng cứ để chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định.

Theo công văn, các địa phương phải triển khai chuyên đề ngay trong tháng 6 và hoàn thành trong tháng 12-2026. Định kỳ báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, số thuế truy thu và các hành vi vi phạm phát hiện được về Cục Thuế để tổng hợp.