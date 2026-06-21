Mở hướng đi mới cho du lịch cao cấp từ du thuyền 21/06/2026 13:59

(PLO)- Việt Nam đang từng bước đặt nền móng cho ngành công nghiệp du thuyền, mở ra dư địa mới cho phát triển du lịch và kinh tế biển.

Từ những dự án đầu tư sản xuất đến sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm du lịch cao cấp trên sông và trên biển, ngành du thuyền tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá.

Nếu được đầu tư bài bản về hạ tầng, công nghệ và cơ chế chính sách, đây có thể trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần thúc đẩy kinh tế biển và nâng tầm du lịch Việt Nam.

Doanh nghiệp bắt tay xây dựng du thuyền quy mô lớn

Một bước đi đáng chú ý trong lộ trình hình thành ngành công nghiệp du thuyền tại Việt Nam vừa được khởi động. Văn phòng Hỗ trợ Chính sách Đầu tư Quốc gia - Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã ký kết chương trình hợp tác với Công ty TNHH Corsair Marine International.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu xây dựng cơ sở sản xuất du thuyền, thuyền buồm tại Việt Nam và tư vấn chính sách đầu tư. Hai bên cũng khảo sát quỹ đất từ 5 đến 10 ha để triển khai nhà máy sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, dự án hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, bảo hộ thương hiệu Senwin và Corsair tại Việt Nam.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp du thuyền trong nước. Bước đi này giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường nội địa, đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu các dòng thuyền buồm và du thuyền cao cấp mang thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế.

Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp du thuyền.

Ông Richard Geoffrey Ward, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Corsair Marine International, đánh giá Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp du thuyền. Lợi thế này đến từ đường bờ biển dài, hệ thống vịnh biển đẹp cùng nhu cầu ngày càng lớn đối với các hoạt động du lịch, thể thao và giải trí trên mặt nước.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho rằng việc doanh nghiệp quốc tế lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh trong nước. Dự án không chỉ góp phần phát triển một ngành công nghiệp mới mà còn tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật chất lượng cao. Đồng thời, hoạt động này thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Song song với định hướng phát triển công nghiệp du thuyền, thị trường du lịch đường thủy Việt Nam cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sự xuất hiện của các thương hiệu như Amiral Cruises for Presidents ở phân khúc siêu sang hay du thuyền lưu trú nghỉ đêm Star of the South (Sea Stars Cruise) tại khu vực Bến Nhà Rồng đang góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch đường sông của thành phố.

Trước đây, các sản phẩm chủ yếu dừng ở loại hình dinner cruise kết hợp ẩm thực và tham quan ngắn trên sông. Việc xuất hiện các du thuyền lưu trú qua đêm đã mở ra mô hình “staycation mặt nước” tiêu chuẩn cao cấp dành cho khách quốc tế và nhóm khách có khả năng chi tiêu lớn.

Không gian trải nghiệm đẳng cấp trên các tuyến du thuyền sông Sài Gòn.

Định hướng mở rộng thị trường du thuyền

Đại diện Công ty CP Ana Marina Nha Trang nhận định tại những địa bàn giàu tiềm năng như Vịnh Hạ Long, Nha Trang hay sông Sài Gòn, dư địa phát triển du lịch du thuyền vẫn còn rất lớn trong những năm tới.

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường du lịch nội địa và quốc tế, ngành du thuyền Việt Nam đang có những chuyển động tích cực. Thị trường xuất hiện ngày càng đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch, giải trí trên biển, thu hút sự quan tâm của cả du khách và nhà đầu tư.

Sở hữu hơn 3.200 km bờ biển, hàng ngàn hòn đảo cùng hệ thống vịnh biển đẹp, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng cho ngành công nghiệp du thuyền. Tuy nhiên, lĩnh vực du thuyền giải trí cá nhân hiện vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu khi nhận thức thị trường, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ còn hạn chế.

Các chuyên gia cho rằng nếu được đầu tư đồng bộ về bến cảng, dịch vụ kỹ thuật và cơ chế quản lý phù hợp, trong vòng 10 đến 15 năm tới, ngành du thuyền cá nhân hoàn toàn có thể phát triển tương xứng với tiềm năng. Ngành này sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước.

TP.HCM cần sớm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng bến bãi và cơ chế thu hút đầu tư để phát triển du lịch du thuyền trong thời gian tới.

Bà Liêu Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc điều hành Les Rives JSC, cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các du thuyền 5 sao và sản phẩm trải nghiệm cao cấp đang mở ra cơ hội nâng tầm du lịch đường thủy TP.HCM.

Tuy nhiên, thành phố cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng bến bãi và cơ chế thu hút đầu tư, đồng thời phát triển các sản phẩm lưu trú trên du thuyền nhằm thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Trong khi đó, ông Ruurd Van Putte, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Marinetek, cho rằng TP.HCM cần tập trung vào năm yếu tố cốt lõi để phát triển ngành du lịch du thuyền.

Các yếu tố gồm: quy hoạch đồng bộ hệ thống bến du thuyền và cảng hành khách; phát triển các khu dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; hoàn thiện khung pháp lý minh bạch; đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao; nâng cao chất lượng môi trường đường thủy và các tiêu chuẩn an toàn.

Theo ông Ruurd Van Putte, khi những điều kiện nền tảng này được hoàn thiện, TP.HCM sẽ có khả năng thu hút các nhà đầu tư và đơn vị vận hành chuyên nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của ngành.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du lịch biển đang là điểm sáng của ngành du lịch toàn cầu. Trong đó, châu Á được dự báo sẽ trở thành khu vực tăng trưởng mạnh nhất của du lịch tàu biển trong những năm tới.

Việt Nam sở hữu hệ thống cảng biển, đường bờ biển dài và nhiều danh thắng tự nhiên nổi tiếng, tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn mới dừng ở việc đón các tàu du lịch quốc tế ghé cảng, trong khi năng lực khai thác các tuyến du thuyền nội địa hoặc đưa khách ra nước ngoài vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.