TP.HCM muốn trở thành trung tâm du lịch tàu thuyền hàng đầu khu vực

05/10/2025 15:29

(PLO)- TP.HCM định hướng mỗi địa phương ven sông, ven biển xây dựng ít nhất một điểm vui chơi dưới nước, mở rộng không gian trải nghiệm và tạo bản sắc riêng cho du lịch đường thủy.

TP.HCM đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ du lịch đường thủy hàng đầu khu vực, với kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng và sản phẩm đặc thù gắn với sông nước. Trong đó, việc xây dựng ít nhất một điểm vui chơi dưới nước tại mỗi địa phương ven sông, ven biển được xem là hướng đi chiến lược, mở ra không gian mới cho du lịch đô thị và liên kết vùng



Mỗi địa phương có ít nhất một điểm vui chơi dưới nước

Sở Du lịch TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm đường thủy năm 2025. Trong đó, TP đang định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch đường thủy và đường biển, từng bước trở thành trung tâm dịch vụ tàu thuyền du lịch hàng đầu khu vực, khẳng định thế mạnh sông nước.

Du lịch đường thủy sẽ được xây dựng thành sản phẩm đặc thù; đồng thời TP.HCM tiến hành rà soát, hoàn thiện và tích hợp các tuyến du lịch của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây vào hệ thống tài nguyên du lịch chung.

Theo kế hoạch, TP đặt mục tiêu phát triển thêm 5–10 sản phẩm du lịch đường thủy mới, thường kỳ, với hơn 10 phương tiện phục vụ khách; phấn đấu tăng 10–15% lượng khách so với cùng kỳ.

TP.HCM định hướng phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng du lịch đường thủy, đường biển từng bước đưa TP trở thành trung tâm dịch vụ hạ tầng về tàu thuyền du lịch hàng đầu. Ảnh: TT.

Kế hoạch cũng nêu rõ, mỗi xã, phường, đặc khu ven sông, ven biển sẽ xây dựng ít nhất một điểm vui chơi giải trí dưới nước gắn với công trình văn hóa, thể thao và phúc lợi công cộng để phát triển du lịch đường thủy. Song song đó, TP rà soát quy hoạch cầu giao thông bảo đảm tĩnh không cho thuyền du lịch, bố trí bến neo đậu, khu vui chơi dưới nước và hạ tầng phụ trợ như nhà chờ, cầu tàu.

TP.HCM khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phương tiện hiện đại như du thuyền, tàu nhà hàng, tàu lưu trú, cùng các mô hình mới như “thuyền cà phê, ẩm thực” nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Sông nước là lợi thế lớn của TP.HCM nhưng chưa được khai thác đúng tầm. Việc phát triển các điểm vui chơi gắn với lễ hội, thể thao hoặc nông nghiệp ven sông sẽ giúp hình thành những trải nghiệm khác biệt, tạo sức hút riêng cho du lịch TP.

Mỗi xã, phường, đặc khu ven sông, ven biển sẽ xây dựng ít nhất một điểm vui chơi giải trí dưới nước. Ảnh: TT.

Định hình không gian theo cụm liên kết vùng

Theo TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM, phát triển du lịch đường thủy chỉ có thể thành công khi thành phố ưu tiên quy hoạch hạ tầng đồng bộ, tạo niềm tin và sự yên tâm cho doanh nghiệp đầu tư.

TS Minh nhấn mạnh, cần có cơ chế và chính sách rõ ràng cho việc hình thành mạng lưới sản phẩm du lịch đồng đều và bền vững, thay vì phát triển tự phát theo phong trào.

TS Minh cũng đề xuất, mỗi địa phương nên khai thác lợi thế đặc thù như cảnh quan sông nước, làng nghề hay lễ hội truyền thống để tạo nên điểm đến mang bản sắc riêng.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Trần Hữu Thắng, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Đường thủy TP.HCM, cho rằng để phát triển du lịch đường thủy bền vững, thành phố cần định hình không gian theo cụm liên kết vùng, thay vì triển khai rời rạc ở từng xã, phường.

Các địa phương có chung nhánh sông, kênh, rạch cần được quy hoạch đồng bộ bến thủy nội địa, bến neo đậu và hạ tầng phụ trợ, qua đó tối ưu khai thác và giảm phân tán nguồn lực đầu tư.

Để phát triển du lịch đường thủy bền vững, TP cần định hình không gian theo cụm liên kết vùng. Ảnh: HT.

Theo ông Thắng, điều quan trọng hơn là mỗi điểm đến ven sông không chỉ là bến tàu, mà phải gắn liền với văn hóa bản địa và tri thức địa phương từ lễ hội truyền thống, làng nghề, ẩm thực sông nước đến không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khi tích hợp yếu tố kinh tế, văn hóa và bản sắc vào hạ tầng du lịch đường thủy, sản phẩm mới thực sự đặc trưng, có chiều sâu trải nghiệm và tạo lợi thế cạnh tranh cho TP.HCM trong vùng kinh tế Đông Nam Bộ.

Cùng quan điểm phát triển theo hướng liên vùng, ông Phan Xuân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn, cho rằng TP.HCM cần có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo đồng bộ hạ tầng giao thông thủy, bộ, song song với hệ thống cứu hộ, an toàn và quản lý môi trường sinh thái.

Ông Xuân Anh nhận định, nếu các điểm vui chơi ven sông được liên kết với không gian văn hóa, thể thao địa phương, sản phẩm du lịch sẽ có chiều sâu, tăng tính trải nghiệm và tránh trùng lặp, đơn điệu.

Theo ông Xuân Anh, đây là thời điểm vàng để TP.HCM định hình bản đồ du lịch sông nước liên vùng, gắn với không gian đô thị mở rộng, dịch vụ ven sông và các điểm vui chơi dưới nước quy mô khu vực.

Khách quốc tế hào hứng trải nghiệm hành trình khám phá sông Sài Gòn bằng cano. Ảnh: TT.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm hình thành chuỗi du lịch đường thủy, ven biển mở rộng, kết nối từ thượng nguồn sông Sài Gòn đến cửa biển Vũng Tàu. Mỗi địa phương sẽ đảm nhận một mắt xích trong cụm sản phẩm du lịch đường sông, với đặc trưng riêng về lễ hội, ẩm thực, làng nghề và thể thao dưới nước, góp phần tạo nên hệ sinh thái du lịch liên vùng.