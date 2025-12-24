Du khách thích thú nhận quà từ ‘Ông già Noel’ trong hang động lớn thứ 4 thế giới 24/12/2025 16:39

(PLO)- Tham gia tour thám hiểm hang Pygmy đúng dịp Giáng sinh, nhóm du khách quốc tế ngỡ ngàng khi thấy "ông già Noel" đu dây xuống hang để tặng những món quà độc đáo.

Những ngày này, không khí Giáng sinh không chỉ rộn ràng ở phố thị mà còn len lỏi vào tận rừng sâu Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại hang Pygmy (hang động lớn thứ 4 thế giới) thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một nhóm du khách vừa chia sẻ cảm xúc khi bất ngờ được ‘Ông già Noel’ tặng quà trong một không gian đặc biệt.

Du khách thích thú với món quà Giáng sinh là đôi dép rọ đặc trưng của Việt Nam Ảnh: CTV

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận quà Giáng sinh theo cách độc đáo và không gian đặc biệt như thế này. Đôi dép rọ chắc chắn sẽ là kỷ vật đáng nhớ nhất trong chuyến đi đến Việt Nam của tôi", anh Mark, du khách người Úc hào hứng chia sẻ.

Theo đó, ngay khi đoàn tiếp cận cửa hang, một nhân vật đặc biệt - ông già Noel cùng chiếc ba lô chứa đầy thiết bị kỹ thuật xuất hiện với màn đu dây mạo hiểm giữa lòng hang Pygmy khiến nhiều du khách thích thú. Nhiều du khách tham gia tour gọi đây là “Santa” ngầu nhất từng gặp.

Ông già Noel hỗ trợ du khách đu dây xuống hang Pygmy. Ảnh CTV

Trong hang động lớn thứ 4 thế giới, “Ông già Noel” đã mở chiếc túi to màu đỏ rực mang theo và tặng họ những đôi dép rọ mới tinh hay những đôi tất trekking chuẩn hàng Việt.

Chia sẻ về món quà là đôi dép rọ, đại diện Jungle Boss (đơn vị tổ chức tour và hoạt động), cho biết: “Ở địa hình nhiều suối và đá rêu trơn trượt như Phong Nha, đôi dép rọ 'huyền thoại' của Việt Nam có độ bám và thoát nước tốt hơn bất kỳ đôi giày hiệu nào. Đây là món quà thực tế nhất để giữ an toàn cho khách trong chặng đường tiếp theo”.

Hoạt động này là nỗ lực của doanh nghiệp du lịch địa phương nhằm mang đến niềm vui, giúp du khách quốc tế tận hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn và ấm áp nơi xa xứ.