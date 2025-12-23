Khám phá rừng phong hương mùa lá đỏ tựa 'trời Âu' ở Quảng Trị 23/12/2025 15:08

(PLO)- Thời điểm này, những cánh rừng phong hương tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang đồng loạt "thay áo", nhuộm đỏ cả một góc trời. Khung cảnh thơ mộng này đang trở thành tâm điểm thu hút các tín đồ xê dịch tìm về trekking và cắm trại.

Nằm ở độ cao khoảng 400-500m so với mực nước biển, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị sở hữu khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm. Từ khoảng tháng 12 đến hết tháng 1 năm sau, khi nhiệt độ chạm mức 15-20 độ C, rừng phong hương nơi đây cũng bắt đầu bước vào mùa đẹp nhất.

Rừng cây phong hương chuyển màu rực rỡ bên hồ Rào Quán những ngày cuối năm. Ảnh: CTV

Từ trên cao nhìn xuống, những vạt rừng chuyển dần từ xanh sang vàng cam rồi đỏ tím, đan xen giữa nền xanh thẫm của đại ngàn. Sắc đỏ rực rỡ phản chiếu xuống lòng hồ Rào Quán tạo nên một khung cảnh mà nhiều du khách ngỡ ngàng ví von như đang lạc giữa mùa thu “trời Âu” ngay lòng miền Trung.

Để “chạm” tay vào mùa lá đỏ, trekking xuyên rừng là trải nghiệm không thể bỏ qua. Bước đi trên thảm lá khô dày xào xạc, hít hà không khí trong lành dưới những gốc cổ thụ, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn sự thư thái của thiên nhiên. Thời điểm "vàng" để săn những khung hình lung linh là lúc nắng xiên (8h-10h sáng hoặc 15h-16h chiều), khi ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo nên hiệu ứng huyền ảo.

Chinh phục thác Tà Puồng hùng vĩ nằm giữa cánh rừng nguyên sinh. Ảnh: CTV

Nếu là người ưa mạo hiểm, bạn có thể thử thách bản thân với hoạt động đu dây tại thác Tà Puồng cao hơn 30m. Đổ người giữa dòng thác trắng xóa giữa rừng già chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình chinh phục miền biên viễn.

Tuy nhiên, để tham gia hoạt động này, du khách cần đăng ký tour trọn gói của Công ty Jungle Boss để được trang bị đầy đủ đai an toàn, mũ bảo hiểm và có chuyên gia giám sát kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khi hoàng hôn buông xuống, hồ Rào Quán trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Cảm giác chèo sup giữa mặt hồ phẳng lặng, sau đó cùng bạn bè quây quần bên bếp lửa hồng, thưởng thức bbq gà đồi, thịt nướng ống tre nóng hổi là một trải nghiệm "chữa lành" tuyệt vời.

Giữa cái lạnh ngọt ngào của vùng cao, nhâm nhi ẩm thực địa phương và ngắm nhìn rừng lá đỏ trong không gian tĩnh lặng, mọi ồn ào phố thị dường như đều dừng lại sau lưng.