NÓNG: AFC lên tiếng về việc đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu 16/03/2026 15:30

(PLO)- Những tranh cãi liên quan đến hồ sơ của một số cầu thủ mang dòng máu di sản trong đội tuyển Malaysia gần đây đã khiến nhiều người lo ngại rằng bóng đá nước này có thể đối mặt với án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dựa vào chứng cứ và lệnh trừng phạt của FIFA treo giò 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, tổ chức quản lý bóng đá châu Á chưa có quyết định nào khác. Có nhiều ý kiến cho rằng sai phạm của bóng đá Malaysia có thể bị đình chỉ đội tuyển quốc gia thi đấu giống như trường hợp của Đông Timor trước đây.

Tuy nhiên, lãnh đạo AFC khẳng định kịch bản đó gần như không xảy ra. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John Paul, đã trực tiếp giải thích vấn đề này trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia ngày 16-3. Theo ông, dù hai vụ việc thoạt nhìn có nhiều điểm tương đồng, nhưng bản chất pháp lý và bối cảnh của chúng hoàn toàn khác nhau.

Windsor cho biết yếu tố quyết định nằm ở thời điểm phát hiện vi phạm. Trong trường hợp của Đông Timor, các sai phạm liên quan đến giấy tờ quốc tịch của cầu thủ chỉ được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc. Khi điều đó xảy ra, cơ quan quản lý không thể thay đổi kết quả của một giải đấu đã khép lại. Vì vậy, hình thức kỷ luật thường được áp dụng là cấm đội tuyển tham gia các giải đấu tiếp theo như một biện pháp xử phạt về sau.

Tổng thư ký AFC Windsor lý giải tính chất sai phạm khác nhau giữa bóng đá Malaysia và Đông Timor. Ảnh: EPA.

Ông nhấn mạnh rằng tình huống của Malaysia lại diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác. Những nghi vấn liên quan đến hồ sơ của các cầu thủ được phát hiện khi các giải đấu vẫn đang diễn ra. Điều này cho phép cơ quan quản lý có nhiều lựa chọn xử lý hơn và không nhất thiết phải áp dụng các biện pháp mạnh như đình chỉ thi đấu toàn diện.

Theo người đứng đầu bộ máy điều hành của AFC, việc so sánh Malaysia với Đông Timor là không chính xác vì hai vụ việc diễn ra trong những điều kiện pháp lý khác nhau. Do đó, khả năng Malaysia phải nhận án phạt tương tự là rất thấp.

Để hiểu rõ hơn, Đông Timor từng bị AFC đình chỉ tham dự vòng loại Asian Cup 2023 sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này, Amandio de Araujo, bị phát hiện tham gia vào việc làm giả giấy tờ quốc tịch cho nhiều cầu thủ nhằm hợp thức hóa quyền thi đấu quốc tế của họ. Vụ việc gây chấn động bóng đá khu vực và buộc AFC phải đưa ra án phạt nghiêm khắc.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn đang chịu án treo giò 1 năm của FIFA. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, với Malaysia, vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa có kết luận chính thức. Windsor nhấn mạnh rằng Ủy ban kỷ luật của AFC phải đánh giá toàn diện mọi chi tiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông cũng lưu ý rằng các phán quyết của Ủy ban kỷ luật không phải là quyết định cuối cùng tuyệt đối. Những bên liên quan có quyền kháng cáo nếu cho rằng quyết định chưa thỏa đáng. Sau quá trình kháng nghị, vụ việc thậm chí có thể được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cơ quan giải quyết tranh chấp thể thao cao nhất thế giới.

Vì vậy, theo AFC, mọi đánh giá về án phạt dành cho Malaysia vẫn còn quá sớm ở thời điểm hiện tại.