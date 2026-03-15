Tuyển Philippines dùng đội hình B chạm trán Nhật Bản 15/03/2026 14:18

(PLO)-Nhà vô địch SEA Games 33 thật là có số hưởng, tuyển Philippines chờ thắng "kèo thơm" Uzbekistan là đi World Cup 2027.

Trận tứ kết cuối cùng của Asian Cup 2026 môn bóng đá nữ vừa kết thúc trên sân Gadigal ở Sydney, nhà vô địch SEA Games 33, tuyển Philippines như có “số hưởng” tung đội hình B đá tứ kết với Nhật Bản và thua 0-7.

Tuyển nữ Philippines dưỡng sức cho đội A đá Play off với Uzbekistan, thuộc đội yếu nhất giải để lấy vé đi World Cup 2027.

Thủ môn số 2 Meollo của Philippines được bắt chính thay thủ môn Olivia McDaniel chờ gặp Uzbekistan và 7 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh:AFC

Tuyển Philippines như có “số hưởng”. Hồi chung kết SEA Games 33, thì trợ lý trọng tài người Lào Chathavong từ chối bàn thắng tuyệt phẩm của Bích Thùy của Việt Nam để rồi sau đó Philippines thắng luân lưu và lên ngôi vô địch.

Nay chạm trán với Nhật Bản, tuyển Philippines đã dùng đội hình B đá và thua 0-7. HLV Mark Torcaso giữ chân những trụ cột để thừa sức đánh bại Uzbekistan là có vé đi World Cup 2027.

Tuyển Philippines thắng Iran rồi nay chờ thắng "kèo thơm" Uzbekistan là có vé đi World Cup 2027.

Bảy bàn thắng của Nhật Bản lần lượt do công Mina Tanaka, Toko Koga (cú đúp), Remina Chiba, Manaka Matsukubo, Momoko Tanikawa và Riko Ueki.

Trong băng ghế chỉ đạo, chiến lược gia Úc của tuyển Philippines không chút căng thẳng, thậm chí còn cười đùa với các trợ lý dẫu trên sân học trò hứng chịu “mưa gôn” từ các Blue Samurai. Đấy là cơ hội để tuyển nữ Philippines làm “cử tập” với “quân xanh chất lượng” trước khi bước vào vòng Play off chỉ cần thắng Uzbekistan là có ngay chiếc vé đi World Cup 2027 tại Brazil.

Tuyển Philippines đã có một năm “đầy hồng phúc” và gặp quá nhiều may mắn. Ở trận chung kết SEA Games 33 thì sai lầm của trợ lý 1 tước mất chiến thắng của tuyển Việt Nam. Rồi tham dự VCK Asian Cup 2026 họ đã có một lịch đấu quá may mắn như được cài đặt sẵn để rồi chỉ cần thắng hai đội yếu là có vé đi World Cup 2027.

+ Lịch đấu bán kết: Trung Quốc - Úc (17 giờ ngày 17-3), Hàn Quốc - Nhật Bản (16 giờ ngày 18-3)

+Lịch vòng Play off: Philippines - Uzbekistan (10 giờ ngày 19-3), Đài Loan - Triều Tiên (16 giờ ngày 19-3)