300 cựu sinh viên HCMUS trở lại sân cỏ tranh ngôi vương 29/05/2026 16:16

(PLO)- HCMUS Alumni League 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 30-5, đánh dấu màn trở lại đầy sôi động của một trong những sân chơi thể thao được cộng đồng cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM chờ đợi nhất trong năm.

Sau thành công của các mùa giải trước, giải bóng đá cựu sinh viên HCMUS Alumni League bước sang lần tổ chức thứ 4 với quy mô ngày càng lớn.

Năm nay, giải tiếp tục mang thông điệp “Kết nối cộng đồng – Kiến tạo tương lai”, hướng đến việc tạo ra một không gian giao lưu, gặp gỡ và gắn kết giữa nhiều thế hệ từng học tập dưới mái trường Khoa học tự nhiên.

Mùa giải 2026 quy tụ 8 đội bóng với hơn 300 cầu thủ là cựu sinh viên, giảng viên và khách mời. Các đội đến từ nhiều khoa, bộ môn khác nhau như Công nghệ thông tin, Địa chất, Hóa học, Khoa học và Công nghệ vật liệu, Môi trường, Sinh học - Công nghệ sinh học, Toán - Tin học, Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Điện tử - Viễn thông. Sự góp mặt đông đảo này hứa hẹn tạo nên một giải đấu giàu màu sắc, nơi tinh thần thể thao hòa cùng niềm tự hào HCMUS.

8 đội bóng với hơn 300 cầu thủ là cựu sinh viên, giảng viên và khách mời tham gia ngày hội lớn HCMUS Alumni League.

Không khí của HCMUS Alumni League không chỉ nằm ở những pha bóng trên sân, mà còn đến từ các cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa trường. Với nhiều cựu sinh viên, giải đấu là dịp để gặp lại bạn học cũ, đồng môn cùng khoa, thầy cô và những người đã cùng chia sẻ một phần thanh xuân tại giảng đường Khoa học tự nhiên.

Ông Dương Minh Tới, đại diện Ban tổ chức, cho biết điểm đặc biệt nhất của giải nằm ở giá trị kết nối cộng đồng. Nhiều đội bóng được hình thành từ mạng lưới cựu sinh viên liên khóa, nhóm bạn học cũ hoặc các đồng môn cùng ngành. Chính điều đó tạo nên bầu không khí gần gũi, sôi nổi nhưng vẫn đầy tính cạnh tranh trên sân cỏ.

HCMUS Alumni League trải qua 3 mùa giải thành công ngoài mong đợi.

Thông qua giải đấu, các cựu sinh viên có thêm cơ hội mở rộng quan hệ nghề nghiệp, duy trì sự gắn bó với nhà trường và lan tỏa tinh thần đồng hành trong cộng đồng HCMUS.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, mùa giải năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và cựu sinh viên đang làm việc ở nhiều lĩnh vực. Sự chung tay này góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, giúp giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn và trở thành điểm hẹn thường niên đáng nhớ của cộng đồng cựu sinh viên Khoa học.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cùng các nhà tổ chức hy vọng cuộc chơi lớn của cựu sinh viên sẽ lan tỏa ngày càng rộng rãi.

Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân bóng Kaly Arena Sports, số 362 đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM. Nơi đây sẽ chứng kiến những pha tranh chấp quyết liệt, các bàn thắng đẹp mắt và những màn cổ vũ cuồng nhiệt cùng tạo nên bầu không khí rực lửa.

Giải bóng đá HCMUS Alumni League 2026 còn là ngày hội của ký ức, tình bạn, tinh thần đồng môn và niềm tự hào mang tên Khoa học tự nhiên. Khi trái bóng lăn, câu hỏi được chờ đợi nhất cũng bắt đầu vang lên: đội bóng nào sẽ bước lên ngôi vô địch mùa giải năm nay?