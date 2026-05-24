Cuộc họp báo cân não của thuyền trưởng đội Triều Tiên tại Hàn Quốc và mang triệu đô về 24/05/2026 16:25

(PLO)- HLV Ri Yu-il của Naegohyang liên tục "chỉnh" truyền thông về cách gọi tên của đội bóng đến từ CHDCND Triều Tiên.

Sau trận chung kết AFC Champions League nữ giữa CLB Naegohyang (Triều Tiên) và Tokyo Verdy Beliza (Nhật Bản) ngày 23-5 là cuộc họp cân não của nhà cầm quân Ri Yu-il của đội bóng Triều Tiên với truyền thông quốc tế.

Naegohyang đánh bại đại diện Nhật 1-0, bàn thắng do công đội trưởng Kim Kyong-yong ghi phút 44. Cuộc họp sau trận đấu thu hút truyền thông rất đông, với các hãng thông tấn nước ngoài cùng với những đặc phái viên là người Hàn Quốc.

Naegohyang (trắng) xuất sắc đánh bại Tokyo Verdy Beliza ở trận chung kết tại Suwon và nhận tiền thưởng 1 triệu USD từ AFC. Ảnh: AFC.

HLV Ri Yu-il liên tục “chỉnh” các phóng viên cách gọi tên Naegohyang đến từ Triều Tiên của truyền thông. Hầu hết mỗi khi nhắc đến Naegohyang đến từ Bình Nhưỡng, Triều Tiên, cánh truyền thông chỉ dùng từ “North Korea” - tức Bắc Triều Tiên đều bị HLV Ri Yu-il phản ứng: "Không có Bắc hay Nam gì cả. Chúng tôi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hãy gọi đúng từ và đủ từ".

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế theo thói quen cứ lặp lại “North Korea” khiến ông Ri liên tục nhắc nhở nhưng họ vẫn cứ lặp lại. Và cuối cùng, ông chọn cách không trả lời những ai không gọi đầy đủ tên của đất nước Triều Tiên.

Báo chí Hàn Quốc xâu chuỗi lại thì thấy rằng, HLV Ri Yu-il cũng từng dẫn dắt đội tuyển nữ Triều Tiên dự ASIAD 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc và đội tuyển dự vòng loại Olympic 2024 cũng luôn từ chối cách gọi “North Korean” của cánh báo chí.

HLV Ri Yu-il nâng chiếc cúp vô địch giải châu Á tại Suwon, Hàn Quốc. Ảnh: YH.

HLV Ri Yu-il nói: “Tôi thay mặt toàn đội cám ơn Đảng Công nhân đáng kính của đất nước đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho toàn đội dự giải châu Á. Chiến thắng và ngôi vô địch này là sự chỉ đạo từ Đảng Công nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chúng tôi tôn trọng Đảng và chúng tôi đã chiến thắng và trở thành nhà vô địch châu Á. Cầu thủ chúng tôi đã luôn nỗ lực và sự nỗ lực đó thể hiện qua từng phút của hai trận đấu từ bán kết đến chung kết để trở thành nhà vô địch châu Á. Về toàn đội, chúng tôi chỉ nghĩ về bóng và làm sao phát triển CLB của mình bằng tinh thần thi đấu và cống hiến cao nhất”.

HLV Ri Yu-il cũng rất đỗi tự hào rằng năm tới chính CLB Naegohyang do ông dẫn dắt sẽ đại diện châu Á thi đấu giải FIFA Club World Cup nữ. Cần biết độ tuổi trung bình của CLB Naegohyang còn rất trẻ (23 tuổi).

Với ngôi vô địch châu Á, CLB Naegohyang được AFC thưởng 1 triệu USD.