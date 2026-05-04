Đội bóng Triều Tiên đến Hàn Quốc thi đấu 04/05/2026 13:27

(PLO)-Đội bóng Triều Tiên, cụ thể là CLB nữ Naegohyang khi đến Hàn Quốc đá giải châu lục đã gây chú ý.

Đội bóng Triều Tiên, CLB Naegohyang sẽ có mặt tại Hàn Quốc để đá vòng bán kết AFC Champions League nữ châu Á mùa 2025-2026. Sự kiện này khiến được giới truyền thông quốc tế rất quan tâm.

Các tờ báo châu Á, thậm chí là ở Trung Quốc đưa tin CLB nữ của Triều Tiên chấp nhận đến Hàn Quốc, cụ thể là Suwon để đá vòng bán kết giải châu lục. Tại bán kết, Naegohyang gặp Suwon ngày 20-5. Cặp bán kết khác là Melbourne FC (Úc)- Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản).

Naegohyang (trắng) trong trận thắng CLB nữ TP.HCM 3-0 tại tứ kết trên sân quốc gia Lào. Ảnh: AFC

Naegohyang là đội đã loại CLB nữ TP.HCM tại tứ kết đá trên sân quốc gia Lào qua chiến thắng 3-0. Nhiều năm qua, thể thao Triều Tiên từ CLB đến các đội tuyển đóng cửa với các đội nước ngoài. Khi thi đấu trên sân nhà, họ mượn các sân nước ngoài khác để thi đấu. Vừa qua, U-17 Triều Tiên (nam) rút khỏi VCK U-17 châu Á khai mạc vào ngày 5-5.

Nay CLB Naegohyang lại chấp nhận sang Hàn Quốc đá vòng bán kết. Giải nữ châu Á cấp CLB này từ vòng bán kết đá tập trung tại một quốc gia. CLB Naegyhyang là nhà đương kim vô địch bóng đá nữ Triều Tiên, có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, họ rất mạnh. Bóng đá nữ Triều Tiên mạnh hơn Hàn Quốc, thậm chí họ tương đương Nhật Bản.

Hình ảnh thủ tục trước trận khi tuyển nữ Triều Tiên dự Asian Cup 2026 tại Úc. Ảnh: B.P

Gần đây nhất là Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, thể thao Triều Tiên cũng gửi đoàn đến tham dự các môn mùa đông. Asiad Incheon 2014, Triều Tiên cũng gửi đoàn thể thao tham dự. Trong đó đội bóng đá Olympic vào đến chung kết bóng đá nam gặp Hàn Quốc và thua 0-1.

Nếu như CLB Naegohyang thua Suwon tại bán kết ngày 20-5, thì sáng hôm sau toàn đội sẽ trở về Triều Tiên, còn nếu thắng Suwon, Naegohyang sẽ đợi đá chung kết vào ngày 23-5.

+ Lịch thi đấu bán kết (ngày 20-5): Melbourne - Tokyo Verdy Beleza (12 giờ), Suwon - Naegohyang (17 giờ)