Arsenal hơn Man City 6 điểm, bảng xếp hạng Premier League đảo lộn 03/05/2026 13:43

(PLO)- Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế số một tại Premier League sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội khách Fulham trên sân Emirates để vượt hơn đại kình địch Man City 6 điểm.

Trận đấu của Arsenal chứng kiến màn tỏa sáng của Viktor Gyokeres với cú đúp vào lưới Fulham, trong khi Bukayo Saka góp thêm một bàn để hoàn tất thắng lợi.

3 điểm có được giúp Arsenal nâng tổng điểm lên 76, tạo khoảng cách 6 điểm so với Manchester City, đội đang xếp thứ hai. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ cho thầy trò HLV Mikel Arteta yên tâm, bởi Man City vẫn còn trong tay hai trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng ở cả hai trận này, đội bóng của Pep Guardiola hoàn toàn có thể san bằng điểm số với Arsenal.

Trong kịch bản cả hai đội cùng toàn thắng những vòng còn lại, cuộc đua vô địch sẽ phải phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Đây là chi tiết khiến chặng nước rút càng trở nên căng thẳng, khi từng bàn thắng đều có thể mang tính quyết định.

Thầy trò HLV Arteta có lợi thế hơn 6 điểm nhưng Man City vẫn còn 2 trận chưa đá. Ảnh: EPA.

Xét về lịch thi đấu, Arsenal có phần “dễ thở” hơn so với đối thủ trực tiếp. Dù vậy, ưu tiên của họ lúc này không chỉ nằm ở giải quốc nội. Đại diện thành London chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid, sau khi hai đội hòa 1-1 ở lượt đi.

Phía bên kia, Man City cũng chịu áp lực lớn khi lịch thi đấu dày đặc. Ngoài việc đá bù hai trận, họ còn phải hướng tới trận chung kết FA Cup với Chelsea, một thử thách không hề dễ dàng.

Ở nhóm phía sau, Manchester United đang giữ vị trí thứ ba với 61 điểm nhưng chưa thể yên tâm. Liverpool và Aston Villa cùng có 58 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất dự Champions League.

Haaland và đồng đội có khả năng san bằng cách biệt với các Pháo thủ thành London ở giai đoạn nước rút giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Chặng cuối mùa giải đang nóng lên từng ngày, và chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến cục diện đảo chiều hoàn toàn.

Tốp 10 giải Ngoại hạng Anh hiện tại: 1. Arsenal 76 điểm, 2. Manchester City 70 điểm, 3. Manchester United 61 điểm, 4. Liverpool 58 điểm, 5. Aston Villa 58 điểm, 6. Brentford 51 điểm, 7. Brighton & Hove Albion 50 điểm, 8. AFC Bournemouth 49 điểm, 9. Chelsea 48 điểm, 10. Fulham 48 điểm.