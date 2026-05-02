Mourinho dập tắt cơ hội gây sốc của Real Madrid 02/05/2026 14:18

(PLO)- HLV Jose Mourinho đã chính thức lên tiếng trước làn sóng đồn đoán về khả năng trở lại Real Madrid, và câu trả lời của ông khiến nhiều người bất ngờ.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Mourinho khẳng định không hề có bất kỳ liên hệ nào từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bất chấp những tin đồn lan rộng trong thời gian gần đây.

Trong buổi họp báo trước trận đấu của Benfica với Famalicao, HLV Mourinho thẳng thắn phủ nhận mọi thông tin liên quan. Ông nhấn mạnh rằng chưa từng nhận được cuộc gọi hay đề nghị nào từ phía Real Madrid. Với kinh nghiệm dày dạn trong làng bóng đá, ông cho biết bản thân đã quá quen với những tin đồn kiểu này, nhưng lần này hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

"Người đặc biệt" vẫn còn 1 năm hợp đồng với Benfica. Ảnh: EPA.

Hiện tại, Mourinho vẫn còn hợp đồng một năm với Benfica và chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ rời đi sớm. Phát biểu của ông cho thấy sự tập trung hoàn toàn vào công việc hiện tại, mà không bị cuốn theo những lời đồn đại.

Trong khi đó, tình hình tại Real Madrid đang thu hút sự chú ý lớn. Sau khi dự án với Xabi Alonso không diễn ra như kỳ vọng, chiếc ghế HLV trưởng rơi vào trạng thái bất ổn. Alvaro Arbeloa đang tạm thời nắm quyền, nhưng tương lai lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

Real rất muốn có thầy mới nhưng bây giờ chưa phải lúc cho HLV Mourinho tái xuất. Ảnh: EPA.

Một trong những thách thức lớn nhất tại Bernabeu hiện nay là sự căng thẳng nội bộ trong phòng thay đồ. Điều này khiến ban lãnh đạo được cho là đang tìm kiếm một HLV có cá tính mạnh và đủ uy tín để kiểm soát tình hình.

Mourinho từng có giai đoạn dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, thời điểm đội bóng sở hữu dàn sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Chính vì vậy, việc tên ông được nhắc lại không phải điều khó hiểu, dù hiện tại mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và ông đã nhanh chóng dập tắt nó.